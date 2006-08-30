اگر براي كشتي مفيد نباشم،مي روم/ شناخت خوبي از حريفانم دارم

به گزارش خبرگزاري مهرعليرضا حيدري كاپيتان با تجربه تيم ملي كشتي گفت : با توجه به انتخاب بهترين كشتي گيران جهت حضور در مسابقات جهاني در تمامي وزنها شاهد حضور كشتي گيران برترخواهيم بود و انتخاب در وزنهاي 74 و 120 كيلو نيز برهمين اساس خواهد بود.

وي افزود: مسابقات جهاني كشتي دوم مهرماه درچين برگزار خواهد شد و با توجه به فرصت باقي مانده ، نمي توانم از آمادگي كامل برخوردار شوم اما تمام تلاش خود را براي موفقيت كشتي ايران انجام خواهم داد.

حيدري تصريح كرد : تقريبا از تمامي رقباي خود شناخت دارم و در ميادين مختلف با آنها كشتي گرفتم و بر اساس همين شناخت تمرينات خود را ادامه خواهم داد .

كاپيتان تيم ملي كشتي كشورمان در مورد اردوي اين تيم در اردبيل گفت : كشتي گيران تمرينات بسيار خوبي را پشت سر گذاشتند و مشكل خاصي در حال حاضر نداريم و تنها مسئله اردو ، مصدوميت رضا يزداني ار ناحيه كشاله ران است كه آن هم به سرعت مرتفع خواهد شد.

وي افزود : تا زمانيكه براي كشتي موثر باشم درخدمت مردم خواهم بود و هر زمان كه نتوانم از كشتي كنارخواهم رفت.