به گزارش خبرگزاری مهر، عادل اربابی در حاشیه برگزاری این جشنواره اظهار داشت: جشنواره غذا های سنتی و محلی با هدف ترویج فرهنگ و سنن غذایی و نمایش خلاقیت در سفره آرایی، امروز در مجتمع غدیر بیرجند برگزار می شود.

وی ادامه داد: این جشنواره با حضور مسئولان استانی با رویکرد تقویت و نزدیکی فرهنگ ها و همبستگی بین بانوان خبرنگار برگزار می شود.

مسئول برگزاری جشنواره غذای محلی بسیج رسانه با تأکید بر اینکه آنچه سبب ماندگاری یک ملت و تمدن می شود، توجه به آداب و رسوم و سنت های دیرینه آن ملت است، افزود: اهداف دیگر این جشنواره ترویج و احیای غذاهای سالم و محلی است.

اربابی با بیان اینکه ترویج فرهنگ مصرف غذاهای سنتی و سالم جای فست فودها ( غذاهای فوری ) در جامعه امروزی یک ضرورت است، گفت: غذاهای بومی به سبب سازگاری با محیط و سبک زندگی مردم، قیمت ارزان و در دسترس بودن می توانند جایگیزین مناسبی برای غذاهای آماده و فاقد ارزش غذایی شوند.

وی تصریح کرد: برگزاری این قبیل جشنواره ها علاوه بر جلوگیری از فراموش شدن سنت های محلی و غذایی مفید، سبب ترویج فرهنگ غذایی مناسب و فاقد مواد نگهدارنده و رنگ های شیمیایی می شود.

مسئول برگزاری جشنواره غذای محلی بسیج رسانه ادامه داد: برای ارزیابی و داوری این جشنواره دو نفر از داوران اداره کل فنی حرفه ای خراسان جنوبی حضور دارند و در پایان به افراد برتر جوایزی اهدا خواهد شد.

وی همچنین از حضور سرپرست خانه مطبوعات و مسئول آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای خراسان جنوبی برای شرکت در این جشنواره تقدیر کرد.