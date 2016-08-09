به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید خرمدل ظهر سه‌شنبه در جلسه هماهنگی احداث مسکن مددجویان کمیته امداد استان که با حضور فرماندهان نواحی مقاومت بسیج و مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان در سالن جلسات سپاه برگزار شد، اظهار داشت: با برنامه ریزی های به عمل آمده فاز اول پروژه های محرومیت زدایی در خصوص احداث مسکن مددجویان کمیته امداد در شهرستان های بوشهر، دشتی، دیر، کنگان، جم و عسلویه به پایان خواهد رسید.

وی افزود: در این مرحله که از تیرماه ماه سال جاری آغاز شده، ۱۹۳ باب منزل مسکونی از طریق انعقاد قرارداد فی ما بین کمیته امداد و سپاه احداث و تحویل مددجویان کمیته امداد خواهد شد.

جانشین فرمانده سپاه امام صادق(ع) تصریح کرد: مرحله دوم پروژه‌های ساخت مسکن برای مددجویان کمیته امداد از مهرماه سال جاری آغاز و تا آذرماه به بهره برداری خواهد رسید.

وی یادآور شد: سپاه امام صادق(ع) در سال جاری مطابق توافقنامه خود با کمیته امداد، احداث ۵۵۶ پروژه مسکن ویژه مددجویان کمیته امداد استان را برعهده دارد که در قالب دو فاز تا پایان آذرماه سال ۱۳۹۵ به اتمام خواهد رسید.

احمد لطفی مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان نیز ضمن تقدیر از همکاری سپاه امام صادق(ع) برای احداث پروژه های مسکن مددجویان آن کمیته ابراز امیدواری کرد: با اتمام این پروژهای در دست اجرا، بتوانیم بخشی از مشکلات مسکن مددجویان را مرتفع کرده و در قراردادهای آتی بخش دیگری از مددجویان مستحق را نیز خانه دار کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست فرماندهان نواحی مقاومت بسیج شهرستان ها نیز به ایراد نقطه نظرات خود پرداختند.