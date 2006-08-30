هيچ گونه همكاري ميان هلال احمر و فدراسيون كوهنوردي وجود ندارد

اسماعيل اسكندري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، افزود: متاسفانه در حال حاضر هيچ گونه همكاري و تعامل ميان هلال احمر و فدراسيون كوهنوردي وجود ندارد ، در حالي كه در صورت افزايش سطح همكاري ميان اين دو بخش كيفيت امداد رساني به آسيب ديدگان در كوهستان ها با سرعت و كيفيت مطلوب تري انجام خواهد شد.

وي گفت: تجهيزات مورد استفاده در سازمان امداد و نجات به ويژه در بخش امداد و نجات كوهستاني قابل قياس با تجهيزات فدراسيون كوهنوردي نيست ، لذا همكاري اين دو بخش مي تواند علاوه بر كاهش بخشي از هزينه خريد تجهيزات امداد و نجات كوهستان در سازمان امداد و نجات هلال احمر ، تجربيات كوهنوردان ، امدادگران هلال احمر را در ارايه خدمات بهتر به حادثه ديدگان كوهستان ياري دهد.

مسئول هماهنگي امداد و نجات كوهستان جمعيت هلال احمر در پايان اظهار اميدواري كرد: همكاري و هماهنگي ميان سازمان امداد و نجات هلال احمر ، فدراسيون كوهنوردي ، مشكلات امدادرساني و نجات در كوهستان ها و نيز تلفات انساني ناشي از وجود اين مشكلات را در سطح كشور كاهش دهد.