شهرستان سلطانیه زیر سایه خورشید قرار خواهد گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر وبه نقل از فرمانداری شهرستان سلطانیه، پرویز خالقی در جلسه هماهنگی ستاد بزرگداشت دهه کرامت ضمن تبریک فرا رسیدن دهه کرامت که آغاز آن مصادف است با ولادت حضرت فاطمه معصومه (س) و پایان آن نیز مقارن است با ولادت امام رضا (ع)، افزود: چنین فرصت‌هایی که بایستی فرصت نزول نور و رحمت نیز برخواند، مقاطعی به‌شمار می‌روند که می‌توان در آن خودشناسی و خداشناسی را به‌طور مضاعف صورت عملی بخشید.

فرماندار شهرستان سلطانیه ادامه داد: بزرگداشت مقاطعی نظیر دهه کرامت که از جمله مهم‌ترین مناسبت‌های مذهبی محسوب می‌شود، باید صبغه مردمی داشته و عمده تحقق برنامه‌های این نوع دهه‌ها توسط نهادهای مردمی نظیر اصناف، شوراهای اسلامی، شهرداری و مبادی مربوطه‌ای از این قبیل، به وقوع بپیوندند، به گونه‌ای که مردم به‌طور خودجوش، فضا را طوری بیافرینند که فرا رسیدن دهه‌ای چون دهه کرامت، برای همگان ملموس و مشهود باشد.

خالقی خاطرنشان کرد: اهمیت و نقش مردم و ارگان‌های مردم‌نهاد، در همه صحنه‌های این انقلاب عظیم مثبوت شده است. تزئین معابر عمومی و کوی و برزن توسط مردم و برگزاری مراسم خودجوش نظیر جشن، ایستگاه صلواتی و ... قطعاً بر شکوه مراسم خواهد افزود.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های معموله از سوی مبادی مربوطه کشوری و استانی، قرار است در یکی از ایام دهه کرامت امسال، شهرستان سلطانیه میزبانی کاروان زیر سایه خورشید، یعنی کاروانی که شامل مبلغین و خادمان بارگاه حرم مطهر امام رضا (ع) است، را مفتخر شود و این رخداد عظیم مذهبی فرهنگی را جزو تاریخ‌سازترین و افتخارآفرترین رویدادها برای مردم ولایت‌مدار، متدین و همیشه در صحنه شهرستان سلطانیه می‌دانیم.

خالقی اذعان کرد: در میزبانی کاروان خادمین، بارگاه امام هشتم حضرت امام رضا (ع)، میزبان اصلی، مردم متدین شهرستان بوده و دستگاه‌ها و دوایر دولتی نیز با حمایت‌ها و اقدامات مربوط به دستگاه خود، خواهند توانست در توفیق این عمل پر خیر و برکت سهیم باشند.

فرماندار شهرستان سلطانیه از مدیران دستگاه‌های حاضر در جلسه خواست تا به طریق ممکن، اطلاع‌رسانی‌های لازم را نسبت به جامعه هدف تحت نظر دستگاه متبوعه خود، در رابطه با حضور در برگزاری مراسم میزبانی یاد شده داشته باشند.