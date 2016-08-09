به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی ظهر سه شنبه در نشست با اعضای حزب اعتدال و توسعه استان افزود: همه احزاب در استان برای توسعه و آبادانی استان وظیفه‌ای مهم بر عهده دارند.

وی بیان داشت: کارهای حزبی و تشکیلاتی باید عقلایی و بر اساس واقعیت ها و درک مشکلات جامعه باشد.

خادمی اظهار داشت: عقلانی کردن فعالیت ها اثرگذار بوده و اعتماد مردم را جلب می کند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر موضوع مهم استان بحث سفر هیئت دولت به استان است، اظهار داشت: احزاب برای حضور پرشور مردمی در این سفر نقش مهمی بر عهده دارند.

استاندار تصریح کرد: سفر هیئت دولت فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیتهای استان در بخشهای مختلف و ارائه مشکلات استان است.

وی اظهار داشت: مدیران دستگاه های مختلف نیز باید در این سفر طرحهای پیشنهادی خود برای توسعه استان را ارائه دهند.