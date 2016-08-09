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۱۹ مرداد ۱۳۹۵، ۱۶:۰۳

تاکید بر کسب و کار سبز در اولین جلسه شورای راهبری استارت آپ

تاکید بر کسب و کار سبز در اولین جلسه شورای راهبری استارت آپ

برنامه اقدام مشترک سازمان حفاظت محیط زیست، معاونت علمی- فناوری ریاست جمهوری، وزارت کار و وزارت علوم در حوزه کارآفرینی سبز از ارائه ایده تا کسب و کار سبز تدوین شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین جلسه شورای راهبری استارت آپ های سبز که ۱۸ مرداد در دفتر پژوهش و توسعه فناوری های محیط زیست سازمان با حضور معاون آموزش و پژوهش و جمعی از مدیران کل و کارشناسان ارشد ارگانهای مرتبط از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دبیران اجرایی رویداد استارت آپ سبز تهران برگزار شد.

علیپور مشاور ریاست سازمان و سرپرست دفتر پژوهش و توسعه فناوری های محیط زیست دراین باره گفت: موضوعات اولویت دار زیست محیطی احصاء و با همکاری دستگاه های مذکور نسبت به تدوین برنامه اقدام مشترک برای حمایت از کارآفرینی در حوزه محیط زیست(کارآفرینی سبز) اقدام شود.

صدرالدین علیپور همچنین از برگزاری سلسله رویدادهای استارت آپ سبز با موضوعات زیست محیطی تخصصی و اولویت دار در سطوح ملی و استانی در سال ۱۳۹۵ خبر داد.

مشاورریاست سازمان هدف از برگزاری این رویدادهای کارآفرینی را هدایت مشارکت مردمی در عرصه کارآفرینی اجتماعی، ورود ایده پردازان و خلاقان در حوزه مشکلات زیست محیطی و ایجاد کسب و کارهای سبز و محیط زیستی برشمرد.
 
وی ادامه داد: نمایندگان دستگاهای مرتبط ضمن اعلام آمادگی برای همکاری در راستای حمایت از ایده ها و فناوری های ارائه شده در این سلسه رویداد ها  جهت ایجاد مشاغل و کسب و کار سبز، پیشنهادات اجرایی  خود را اعلام کردند.

کد مطلب 3736639
مسعود بربر

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