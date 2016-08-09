نگاه به برنامه های فرهنگی باید با محوریت قرآن باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مختار کرمی بعد از ظهر امروز در همایش تجلیل از فعالان و خادمان قرآنی در شهر دلبران از توابع شهرستان قروه اظهار داشت: امروز جامعه ما بیش از هر زمان دیگری نیاز مبرم به ترویج فرهنگ و معارف قرآنی دارد چرا که دشمنان به لحاظ فرهنگی به اعتقادات و فرهنگ اسلامی حمله کرده اند.

به گفته وی ضروری است که به قرآن پناه برده و عقب ماندن جامعه را با آن جبران کنیم و بدانیم که جامعه به تربیت قرآنی نیاز مبرم دارد.

کرمی با بیان اینکه باید روح و جان و جسم تحت تعلیم قرآن قرار گیرد، افزود: قرآن روش درست زندگی کردن در کنار سعادت فردی، اجتماعی و اخروی برای انسان را به همراه دارد.

وی بخش دلبران را دارای استعدادهای زیادی دانست و عنوان کرد: اگر برنامه های فرهنگی با محوریت قرآن باشند می توان به توسعه فرهنگی در جامعه دست یافت.

کرمی از وجود صد خانه قرآن روستایی، ۱۲۶ خانه قران شهری و ۲۷ مؤسسه قرآنی در استان خبر داد.

وی تعداد خانه قرآن در قروه را در حوزه شهری ۳۵ واحد و در حوزه روستایی ۲۷ واحد و تعداد مؤسسه های قرآنی را ۳ واحد دانست.

کرمی با اشاره به اینکه آمادگی ایجاد مؤسسات قرآنی و فرهنگی در استان را داریم، تصریح کرد: از سال ۹۱ تا کنون ۴۹ دوره تربیت معلم قرآن در استان برگزار شده که در این میان ۴ دوره حفظ قرآن در شهرستان قروه اجرا شده که یکی از این دوره ها در شهر دلبران بوده است.

به گفته وی تا کنون همایش تجلیل از فعالان قرآنی در شهرستان های مریوان و سروآباد برگزار شده است.

در ادامه این همایش بخشدار دلبران با تأکید بر نهادینه کردن آداب قرآنی در بین آحاد جامعه به ویژه خانواده ها، تأثیر آموزه های قرآن را بر توسعه همه جانبه منطقه مهم دانست.

به گفته رضا حسنی پدرام بخش دلبران دو سال متوالی است که به عنوان ستاد بخشی برتر امر به معروف در استان کردستان انتخاب شده است.

در این همایش ۳۰ نفر از فعالان عرصه قرآنی مورد تجلیل قرار گرفتند.