پایش ۶ هزار پرونده ساخت و ساز/ سرانجام یتیم خانه منطقه ۱۳

به گزارش خبرنگار مهر، عباس جدیدی در نشست خبری با بیان اینکه اقتصاد شهری محور اصلی مدیریت شهری است، تاکید کرد: نباید با نظارت، شخصی برخورد شود چرا که نظارت، حراست و بازرسی نیست بلکه نظارت چراغ راه مدیریت شهری است و به عنوان یک بازوی پر قدرت در کنار دستگاه اجرایی قرار دارد.

عضو کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر تهران خاطر نشان کرد: طرح ها و لوایح مصوب در شورا همانند فرزندان حوزه نظارت هستند که وظیفه داریم در بعد نظارت، اجرای دقیق آن را پیگیری کنیم.

وی با تاکید بر اینکه با رای مستقل به شورای شهر آمده ام تصریح کرد: در مواردی شاهد هستم که برخی تذکرات رنگ شخصی و حزبی به خود گرفته اند در حالی نباید با نظارت شخصی برخورد شود.

عضو شورا ادامه داد: اگر دستگاه نظارت همسو با دستگاه هایی اجرایی نباشد اهداف بلند مدت تهران همچون برنامه ۵ ساله و افق ۱۴۰۴ تحقق نمی یابد و تنها در حد شعاری که در کتاب ها گفته می شود یا گفتاری زیبا و قشنگ باقی می ماند که حتی یک خط آن در عمل اجرا نمی شود.

جدیدی با بیان اینکه نظارت بر اجرای صحیح مصوبات شورا یک رسالت است که حق مردم را احقاق می کند، عنوان کرد: ممکن است که ادبیات من به مذاق برخی خوش نیاید اما از آنجا که در نظارت حفظ ابرو و شان شهروندان مطرح است امری طبیعی است که ادبیات من به مذاق برخی خوش نیاید.

جدیدی از عملکرد کارشناسان نظارت شورا تقدیر و تشکر کرد و گفت: این کارشناسان تا کنون هزاران پرونده را بررسی کرده اند که ۶ هزار پرونده آن در حوزه شهرسازی بوده و منجر به اعمال برخی اصلاحات در طرح تفصیلی شده و بسیاری از معضلات در روند اجرای مصوبات شورا را پایش کرده اند.

وی با اشاره به اینکه دوشنبه هر هفته ملاقات و بازدید های میدانی یکی از مناطق ۲۲ گانه تهران را در برنامه دارد، خاطرنشان کرد: در این ملاقات ها در تلاشیم موضوعات را به صورت چهره به چهره پیگری کنیم زیرا بارها مشاهده کردیم که مصوبات شورا در اجرا با مشکلات و تنگناهایی مواجه هستند که با نظارت توانسته ایم این مشکلات را اصطلاح کنیم . به عبارتی با نظارت به توسعه و پیشرفت شهر تهران کمک کرده ایم.

معاون نظارت شورای شهر تهران با تاکید برای اینکه عملکرد نظارتی معاونت متبوعش از جنس عملکرد کمیسیون نظارت شورای شهر نیست، ادامه داد: این تفاوت تا حد ۹۰ درصد نیز می رسد. موضوعاتی که در پشت پرده توسط کارشناسان کمیسیون نظارت بررسی و حلاجی می شود در کمیسیون نظارت شورا راستی آزمایی می شود و سپس به عنوان نظر نهایی در صحن عنوان می شود.

وی در خصوص انتشار دو کتاب در حوزه نماز نیز گفت: در این حوزه سئوالات بسیاری مطرح بود اما باید این نکته را بگویم که وظیفه من است که به چنین موضوعاتی ورود کنم زیرا عضو شورای شهر تهران نیامده است که مشکلات آب سنگین اراک یا موضوعات فردو را حل کند بلکه آمده تا کارهای فرهنگی و موضوعات مردمی را بررسی کند.

جدیدی با بیان اینکه هم اکنون برای ۶۰۰ هزار نسخه از دو کتابش متقاضیان ثبت نام کرده اند، گفت: کتاب من و نماز و نیاز به چاپ چهارم رسیده و کتاب آموزش نماز نیز به جاپ سوم. امروز باید بگویم با مشکلات چاپ مواجه شده ایم و بد نیست همه با نگاه منصفانه تری به این دو کتاب نگاه کنند .

وی با اشاره به اینکه بسیاری از پرونده هایی که کارشناسان معاونت نظارت شورا به آن ورود پیدا کرده اند از جنس شهرسازی بوده اند، گفت: پس از پایش ۶ هزار پرونده و جمع آوری نقطه نظرات مختلف در جهت اصطلاح طرح تفصیلی، باید بگویم موضوعاتی که جنبه تخلف نیز داشته اند پس از نگاه نظارتی مشخص شد که تخلف نبوده است و از روی قصد و عمد مصوبات به غلط اجرا نشده است، بلکه بسیاری از موضوعات و مشکلات رخ داده ناشی از بی اطلاعی مسئول مربوطه از مصوبات شورا بوده که با نامه نگاری ها این مشکلات حل و فصل شده است.

معاون نظارت شورای شهر تهران با بیان اینکه درست است که ابزار قضایی یکی از بازوهای نظارتی است، تاکید کرد که ابزار قضایی آخرین خانه است، گفت: از ۶هزار پرونده پایش شده ۷۰۰ تا ۸۰۰ مورد خلاف طرح تفضیلی عمل شده بود که با نامه نگاری ها جلوی این اشتباهات را گرفتیم .

وی با بیان اینکه بیش از ۸۵ درصد دلیل مراجعه شهروندان به شهرداری موضوعاتی از جنس شهرسازی است، اظهارکرد: تنها ۱۵ درصد از دلایل مراجعه شهروندان به شهرداری مشکلات املاک ، دویون و پیمانکاران بوده است. از همین رو معاونت نظارت تصمیم گرفت موضوعات شهرسازی را با وقت و دقت بیشتری پیگیری کند زیرا این مسائل به طور مستقیم با مردم در ارتباط است.

جدیدی در پاسخ به اینکه چرا در صحن علنی شورا بارها بدون اجازه اقدام به اعلام تذکرهایی می کنند که منجر به اعتراض شدید رئیس شورا در جلسه گذشته صحن علنی پارلمان شهری تهران نیز شد، گفت: آقای چمران بزرگ و اختیاردار همه اعضای شورا است. من در مکتبی پرورش یافته ام به نام پهلوانی که فصل اول آن احترام به بزرگتر و رعایت سلسله مراتب و پیشکسوتی است. اگر ندانیم حرمت موی سفید یعنی چی همه چیز را باخته ایم. پس تاکید می کنم که احترام به بزرگتران وظیفه همه ماست .

وی با بیان اینکه تذکرات رئیس شورا مسئله ای نیست که باعث ناراحتی ما بشود، یادآورشد: همه باید تذکر پذیر باشیم تا تذکر گریز، این تذکرات هستند که موضوعات را مشخص می کنند. وقتی ما داخل جلسه علنی شورا هستیم نمی دانیم چگونه رفتار می کنیم و تذکرات رییس شورا ما را آگاه می کند.

معاون نظار شورا در پاسخ به این سوال که وضعیت شفافیت مالی در شهرداری تهران را چگونه ارزیابی می کند، خاطرنشان کرد: باید چنین تیتر و عنوانی را با احتیاط به کار ببریم. ضمن آنکه ۱۰ الی ۱۵ درصد خطاها در کار نه در شورای شهر و شهرداری و نه دستگاه های اجرایی بلکه در تمام دنیا طبیعی است .

وی با تاکید بر اینکه نه در زمینه موضوعات مالی بلکه در تمامی موضوعات نباید اذهان عمومی را مشوش کنیم چرا که چنین رفتاری گناهی نابخشودنی است و ضرر بسیاری به مردم وارد می کند، تاکید کرد: من در مقام جانبداری و طرفداری صحبت نمی کنم بلکه به عنوان یک عضو مستقل که وارد شدم می گویم همانطور که به مردم دین داریم و در ابتدای ورود به شورا قسم خوردم باید به همه موضوعات نگاه همه جانبه داشته باشیم و موضوعات را به نفع خودمان تمام نکنیم .

جدیدی عنوان کرد: در زمینه شفافیت مالی طرح این موضوع رنگ و بوی سیاسی به خود گرفت. برخی از افراد به شیوه حزبی و شخصی در این زمینه به مردم ضرر زده اند. درحالی که چنین موضوعاتی در فضای تعامل و دوستی و مدیریتی پشت درهای بسته می توانست حل و فصل شود و از جنس مشکلات بغرنج و غیرقابل حل نبود و راه حل قانونی داشت .

وی با تکید بر اینکه ۸۰ درصد موضوعاتی که به عدم شفافیت مالی مربوط می شد در فضای بدون حاشیه می توانست حل و فصل شود، گفت: من به شخصه از یک ریال بیت المال نمی گذرم. همانطور که درجلسه قبلی شورا نیز دیدید از حدود ۱۶۰۰ میلیارد تومان بدهکاری افراد در طول ده سال گذشته به شهر تهران اعلام می شد که ۳۰ درصد بخشیده می شود بدهکاری که حق مردم بوده است اگر ۳۰ درصد این میزان راحساب کنیم می شود حدود ۵۰۰ میلیارد تومان که پول بچه های جنوب شهر است.از همین بود که بارها اعتراض کردیم تا فرصتی برای این بدهکاران ایجاد نکنیم و تا تخفیف بسته های تشویقی به سایر افراد کوچه پس کوچه های فرار از قانون را یاد ندهند .

وی با تاکید بر اینکه کسانی که چنین طرح هایی به صحن شورا می آورند پیش خدا مسوول هستند و نباید در مدیریت شهری حیاط خلوت درست کنیم تا بعضی ها یاد بگیرند چطور پول شهرداری را ندهند، گفت: چنین کارهایی ظلم است. همه ما به درگاه خداوند و پیش مردم بدهکاریم و قسم خوردیم که باید تلاش کنیم صد قدم از رفتارهای محافظه کارانه نیز جلوتر برویم .

معاون نظارت شورا با یادآوری اینکه بررسی عملکرد مالی شهرداری تهران که به کمیسیون برنامه و بودجه برمی گردد، یک تب ۴۰ درجه بود که یک شبه بالا رفته و یک شبه فروکش کرد، گفت: اگر بحث از جنس نظر شخصی است که موضوعات حاشیه ای دارد لزومی ندارد به آن بپردازیم اما از منظر دیگر اگر گزارش های حسابرسی و تلفیق را بررسی کنیم می بینیم که بیش از ۷۰ درصد موضوعات که به عنوان تخلف در گزارش ها مطرح شده اند موضوعاتی از جنس بیمه، دارایی و مالیات بوده است.

جدیدی با تاکید بر اینکه طلب های دولت و شهرداری می تواند به شیوه تهاتر برطرف شود تا بسیاری از مشکلات شهر را حل کند گفت: سونامی که بر علیه این موضوع راه افتاد که بخش عظیمی از آن عدم شفافیت شناخته شد بیشتر از جنس عدم شناخت بود .

وی تاکید کرد: سیستم مدیریت شهری کنونی مربوط به دهه گذشته نیست بلکه یک سیستم صد ساله است که نیاز به بازنگری درقانون شهرداری ها دارد.

جدیدی در خصوص برخی شائبه ها در مورد قطعه زمینی در منطقه ۱۳ که در ابتدا پروانه ساخت مرکز اداری - تجاری داشته و حالا در آن زمین یتیم‌خانه ساخته می‌شود، گفت: من از همه شما دعوت می‌کنم که نشست خبری در ساختمان یتیم‌خانه داشته باشیم و به تمام سئوالات در خصوص حواشی این یتیم‌خانه پاسخ خواهم داد.

وی در پاسخ به سوالات مکرر خبرنگاران با باین اینکه این یتیم‌خانه به محلی برای کودکان بی‌سرپرست، بدسرپرست و کودکان کار و خیابان تبدیل خواهد شد، گفت: تمام حواشی مطرح شده، بحطان و ظلم فاحش به کودکان بی‌سرپرست و نه شخص من است!

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه این یتیم‌خانه متعلق به من نیست بلکه زمین این یتیم‌خانه در اختیار شهرداری است، گفت: ۶ ماه قبل کلنگ احداث این یتیم‌خانه زده شده و در حال حاضر نیز در مرحله گودبرداری قرار دارد و قطعا با کمک مردم به بزرگترین مرکز نگهداری کودکان بی‌سرپرست بدل خواهد شد.

جدیدی با بیان اینکه تمام موضوعات پیرامون این یتیم‌خانه در اتوماسیون شهرداری موجود است و شما به جای سئوال می‌توانستید به اتوماسیون مراجعه کنید، گفت: جواز و پروانه این زمین ۲۵۰۰ متری متعلق به یتیم‌خانه است و نه سند و نه زمین به نام بنده نیست بلکه در اختیار شهرداری قرار دارد.

عضو شورای شهر تهران در پاسخ به این سئوال که آیا NGO که درخواست ایجاد این یتیم‌خانه را داده، با شما نسبت خانوادگی دارد یا خیر، گفت: ساختن یتیم‌خانه قسمت آسان ماجراست و باید برای گذراندن معیشت کودکان نیز نسبت به جذب خیرین اقدام کنیم و NGO فعلی نیز متشکل از خیرین، مدرسه‌سازان و بازاریان است و کجای قانون نوشته شده که در امورات خیریه، نمی‌توانند خانواده من وارد شوند؟! چراکه آنها باید برای قیامت خود اندوخته‌ای کسب کنند. نه اینگونه نیست که برخی مدعی شوند، جدیدی زمینی را گرفته، برده و خورده است چراکه تمام اسناد و مدارک موجود است و می‌توانند به این زمین مراجعه کنند.