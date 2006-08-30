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۸ شهریور ۱۳۸۵، ۱۳:۰۸

بر اساس تحقيقي در كالج دامپزشكي رويال لندن ؛

روبات هاي حركتي با الهام از نحوه راه رفتن فيل ها ساخته مي شوند

روبات هاي حركتي با الهام از نحوه راه رفتن فيل ها ساخته مي شوند

مشاهده نحوه راه رفتن فيل ها به طراحان روبات كمك مي كند تا در ساخت روبات هاي حركتي كامل تر، موفق ظاهر شوند.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، "جان هاچينسون" وهمكارانش از كالج دامپزشكي رويال لندن با استفاده از تكنيك خاصي حركات سه بعدي استخوان ها و مفاصل فيل ها را به هنگام راه رفتن با سرعت هاي مختلف ثبت كردند.

به نوشته "نيوساينتيست"، اين گروه با انجام اين روش قصد داشتند علاوه بر درك بهتر حركات فيل ها، نكات تازه اي را نيز درخصوص عملكرد مفاصل و هماهنگي بين آنها به دست آورند تا بدين ترتيب به طراحان روبات در ساخت روبات هاي حركتي با قابليت حمل حجم بالايي از بار ياري رسانند.

يافته هاي اين تحقيق براي فيل ها نيز مفيد است زيرا دامپزشكان با استفاده از اين تكنيك مي توانند مشكلات مربوط به سلامت حيوانات همچون التهاب موضعي و مخرب استخوان ها يا آرتروزها را شناسايي كنند.

 

کد مطلب 373665

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