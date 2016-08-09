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۱۹ مرداد ۱۳۹۵، ۱۷:۲۱

در پی ربوده شدن دو استاد خارجی؛

دانشگاه آمریکایی افغانستان فعالیت های خود را به حالت تعلیق درآورد

دانشگاه آمریکایی افغانستان فعالیت های خود را به حالت تعلیق درآورد

دانشگاه آمریکایی در شهر کابل بدلیل ربوده شدن دو تن از اساتید خارجی این دانشگاه فعالیت های علمی خود را به حالت تعلیق در آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «بُخدی»، در پی ربوده شدن دو استاد خارجی دانشگاه آمریکایی افغانستان در کابل، مسئولان این دانشگاه اعلام کردند که فعالیت دانشگاه به حالت تعلیق درآورده است.

مسئولان این دانشگاه با نشر بیانیه ای اعلام کردند: این تصمیم تا زمانی که سرنوشت استادان آن مشخص نشود، پا برجا خواهد بود.

در بیانیه دانشگاه آمده است که ربوده شدن دو استاد خارجی این دانشگاه نشان می دهد که امنیت برای ادامه فعالیت دیگر استادان فراهم نیست و آنان با مشکلات زیادی روبرو هستند. 

گفته می شود تا زمان تامین امنیت و اطمینان از فعالیت استادان و کارمندان دانشگاه، فعالیت های علمی آن از سرگرفته نمی شود.

لازم به ذکر است دو استاد دانشگاه آمریکایی افغانستان که اتباع کشور آمریکا و استرالیا هستند در حوزه ششم امنیتی شهر کابل بدست افراد مسلح ناشناس ربوده شدند. 

تا کنون از سرنوشت این دو استاد اطلاعی در دست نیست. در همین حال وزارت امور کشور افغانستان اعلام کرده است این رویداد به صورت جدی مورد بررسی قرار گرفته و عملیات برای ردیابی استادان خارجی ربوده شده آغاز شده است.

کد مطلب 3736663
علی کاووسی نژاد

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