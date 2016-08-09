به گزارش خبرگزاری مهر، «زین الدین زیدان» بعد از انتقال «پل پوگبا» به منچستریونایتد، برای او بهترین‌ها را آرزو کرده است.

وی همچنین گفت قبل از بسته شدن پنجره نقل و انتقالات، هر اتفاقی در رئال مادرید می تواند بیفتد.

«پوگبا» با انتقالی به ارزش ۸۹/۳ میلیون پوند از یوونتوس به «اولدترافورد»، رکورد نقل و انتقالات دنیا را شکسته است.

«زیدان» در نشست خبری پیش از بازی سوپر جام اروپا مقابل سویا در روز سه شنبه گفت که برای این بازیکن آرزوی موفقت می کند.

وی گفت: حسابی روی «پوگبا» باز نمی کنم. او یک بازیکن یونایتد است و تمام. برای او بهترین‌ها را آرزو دارم.

در حالیکه یونایتد با جذب بازیکنانی چون «پوگبا»، «زلاتان ابراهیموویچ» و «هنریک مخیتاریان» توجه همگان را در بازار نقل و انتقالات تابستانی به خود جذب کرده است، رئال مادرید تاکنون سر و صدایی نداشته است.

آنها «آلوارو موراتا» را از یوونتوس برگرداندند و «خسه رودریگس» و «دنیس چریشف» را به پاریسن ژرمن و ویارئال فروختند.

همچنین صحبتهایی درباره فروش یک نفر از بین «ایسکو» یا «خامس رودریگس» مطرح شده بود اما «زیدان» گفت: قیمتها همان اند. بازیکنان زیادی داریم و نمی گویم که به دنبال هافبک دیگری هستم. همه آنهایی که می مانند، نقش مهمی خواهند داشت. هر اتفاقی می تواند بیفتد.