به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، احمد امیرآبادی فراهانی گفت: طی آخرین صحبت ها با رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، مقرر شد کارگروه ویژه ای برای رسیدگی به وضعیت دریاچه نمک و حوض سلطان تشکیل شود زیرا ۲۵ درصد جمعیت ایران تحت تاثیر وضعیت دریاچه نمک قرار دارند که نیاز است پیگیری های لازم انجام شود.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: همچنین مقرر شد وزیر نیرو بحث حق آبه زیست محیطی دریاچه نمک قم را نیز پیگیری کند که امیدواریم این وعده وزارت نیرو تحقق یابد.

این نماینده مجلس دهم، تصریح کرد: تمام تلاش ما بر آن است که این حق آبه زیست محیطی دریافت شود تا بتوانیم آب را وارد دریاچه کنیم زیرا اگر این اتفاق نیفتد با خشکی دریاچه مواجه خواهیم شد که در این صورت معضلات زیادی گریبانگیر کشور خواهد شد.

وی یادآور شد: در صورت خشکی این دریاچه، هفت الی هشت استان از جمله تهران، اصفهان، قم و مرکزی تحت تاثیر ریزگردهای آن قرار می گیرند که حال باید منتظر نتیجه پیگیری های رییس سازمان محیط زیست نسبت به احیای این دریاچه بود.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، گفت: رییس سازمان محیط زیست اوایل مرداد ماه سال جاری وعده تشکیل کمیته ای برای پیگیری وضعیت دریاچه نمک قم را داده و گفتند که بزودی نتیجه بررسی های خود را به رئیس مجلس و نمایندگان اعلام خواهند کرد.