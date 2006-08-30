منابع منتشر شده در حوزه صنعت چاپ بسيار اندك است

به گزارش مهر، پيشان مسئول نمايشگاه كتاب هاي تخصصي ششمين جشنواره صنعت چاپ در گفتگو با ستاد خبري ششمين جشنواره صنعت چاپ ضمن بيان اين مطلب فوق افزود: دليل كمبود منابع اين است كه در حوزه صنعت چاپ شركت هاي مطرح بيشتر به بخش هاي سخت افزاري مي پردازند و كمتر به مباحث نرم افزاري توجه مي كنند .دانشجويان ما در مركز آموزش عالي علمي كاربردي و فرهنگ و هنر از طريق اينترنت به منابع دست اول دسترسي پيدا مي كنند و نيازهاي خود را رفع مي نمايند اما با اين حال نياز به انتشار كتب جديد در حوزه چاپ احساس مي شود .

وي افزود: مركز آموزش عالي تاكنون 315 نفر فارغ التحصيل در مقاطع كارداني و كارشناسي رشته چاپ داشته و در حال حاضر هم 385 نفردانشجو در رشته چاپ مشغول به تحصيل هستند .

پيشان يادآور شد : اين مركز در حال حاضر دو كتاب تخصصي چاپ را با موضوع چاپ افست و مركب هاي چاپ در دست انتشار دارد و به زودي در اختيار علاقه مندان قرارمي دهد .

وي تصريح كرد : از آنجايي كه رشته چاپ در كشور ما جوان است در طول برگزاري جشنواره بروشورهايي درباره نحوه پذيرش دانشجو و ورود به دانشگاه تدارك ديده شده و در اختيار علاقمندان به صنعت چاپ قرار مي گيرد .ضمن اين كه كتاب هايي هم كه در نمايشگاه وجود دارد عموما مورد استفاده دانشجويان و كاركنان و علاقه مندان حوزه چاپ است .

به گزارش مهر، مراسم پاياني جشنواره ملي صنعت چاپ روز يازدهم شهريور همزمان با روز ملي صنعت چاپ در تالار وحدت برگزار مي شود .