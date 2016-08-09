مشارکت مردم در اوقاف بسیار مهم و تعیین کننده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامرضا عادل روز سه شنبه در مراسم تکریم از مدیرکل سابق اوقاف قزوین که در سالن جهاد کشاورزی برگزار شد اظهارداشت: حوزه اوقاف با گستردگی و اهمتی که دارد نیازمند تعامل و همکاری همه مسئولان و گروههای مردمی است و تلاش می کنیم از ظرفیت مردم بیشتر استفاده کنیم.
وی افزود: در راستای خدمت رسانی مطلوب با هدف احیا و توسعه موقوفات امیدواریم از مشارکت خوب خیرین بیشتر استفاده کنیم تا کارها با شتاب بیشتری انجام شود.
حجتالاسلام عادل تصریح کرد: اقداماتی که تاکنون انجام شده باهمکاری و همراهی دستگاههای اجرایی ادامه خواهد یافت وبا استفاده از ایده های نخبگان و خیرین امیدواریم کارهای مطلوب تری در حوزه اوقاف و گسترش فعالیتها انجام شود که در این راستا مشارکتهای مردمی نیز بسیار مهم است.
حجتالاسلام مصطفی نوروزی مدیرکل سابق هم در این مراسم گفت:باتلاش همکاران اقدامات خوبی در راستای احیای موقوفات استان قزوین انجام شده و ساخت ۱۰ فیلم مستند از موقوفات و نیز تهیه بیش از ۳۰ هزار متربنرهای تبلیغاتی از اقدامات ادارهکل اوقاف و امور خیریه استان است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین تصریح کرد: اجرای طرح آرامش نوروزی برای پنجمین سال متوالی، طرح نشاط معنوی، طرح ضیافت الهی، افتتاح طرح حفظ مجازی قرآن کریم و برگزاری مسابقات سراسری قرآن کریم از دیگر اقدامات انجام شده است.
نوروزی با اشاره به همکاری و همراهی دستگاههای اجرایی استان قزوین اظهارداشت: از دادگستری کل استان قزوین در راستای احیای موقوفات این استان و ادارهکل ثبت اسناد در زمینه تثبیت موقوفات استان قزوین تقدیر و تشکر میکنیم.
در ادامه ضمن تقدیر از خدمات چهار ساله حجت الاسلام مصطفی نوروزی،مدیر کل سابق، حجتالاسلام عادل بعنوان مدیر کل جدید اوقاف و امور خیریه استان قزوین معرفی شد.
حجت الاسلام عادل به مدت ۴ سال مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان یزد بوده و پیش از آن نیز در سمت معاونت فرهنگی ادارهکل اوقاف و امور خیریه کشور خدمت کرده است.
حجت الاسلام نوروزی نیز به عنوان مدیر کل جدید اوقاف و امور خیریه استان کردستان منصوب شد.
نظر شما