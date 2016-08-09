علاقمندان اردوی جهادی ایذه تا ۲۲ مرداد ثبت نام کنند

معصومه پاشایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح فعالیت های جبهه جهادی شاهد اظهار کرد: برنامه ریزی اولیه اردوهای جهادی متعلق به جهاد سازندگی است ولی این مجموعه نیز که متشکل از خانواده های شاهد و ایثارگر است با هدف ادامه راه پدران خود در جبهه دیگری به نام سازندگی و به ویژه تأکیدات مقام معظم رهبری بر رسیدگی به مناطق محروم و مستضعفان اقدام به برگزاری اردوی جهادی می کنند.

وی با اشاره به آموزش، خدمت رسانی به مردم و مقابله با جنگ نرم به عنوان بخشی از اهداف برگزاری اردوهای جهادی این جبهه افزود: در اردوی اول فرزندان شاهد و ایثارگر از ۲۲ استان حضور داشتند ولی از اردوی دوم به بعد خانواده آنها و اقشار مختلف نیز برای حضور در اردوها ابراز علاقمندی کردند.

مسئول چهارمین اردوی کاروان جبهه جهادی شاهد خبر داد: اردوی اول و دوم این جبهه در استان خوزستان و اردوی سوم نیز در استان کردستان بود. تصمیم گرفته شد تا برای ادامه و تکمیل فعالیت های انجام شده در اردوهای قبلی، مقصد اردوی چهارم را نیز استان خوزستان انتخاب کنیم.

برگزاری اردوها در مناطق محروم

پاشایی با اشاره به اینکه با توجه به استقبال بسیار مردم برای حضور در اردوهای جهادی این جبهه اقدام به اضافه کردن بند علاقمندان راه شهدا و خدمت رسانی به محرومان در جبهه کردیم، بیان کرد: اردوهای جهادی این جبهه در چند بخش مختلف با تیم های بسیار مجرب در مناطق محروم برگزار می شود.

وی ادامه داد: تیم فرهنگی ـ آموزشی ما با هدف اجرای آموزش احکام، آشپزی، کشاورزی، صنایع دستی، خیاطی، گلدوزی، آموزش سیره شهدا، روایتگری، برنامه های متنوع رهنگی از جمله برگزاری جشن ها و یادواره های شهدای روستاها در اردو حضور پیدا می کند که معلمان نمونه کشوری هم برای آموزش های علمی و تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی عضو تیم هستند.

مسئول چهارمین اردوی کاروان جبهه جهادی شاهد عنوان کرد: تیم پزشکی این جبهه نیز متشکل از سه پزشک عمومی، یک جراح پلاستیک، یک جراح عمومی، سه دندانپزشک، چشم پزشک، متخصص زنان و سایر تخصص ها است. این تیم اقدام به توزیع رایگان دارو در صورت نیاز بیمار و همچنین شناسایی بیماران نیازمند به انجام عمل جراحی می کند.

پاشایی اضافه کرد: بعد از شناسایی بیماران آنها را برای انجام عمل جراحی به بیمارستان ها منتقل می کنیم که سه عمل جراحی در استان کردستان توسط این تیم انجام شد. همچنین پیشگیری از شیوع بیماری یکی از اولویت های تیم پزشکی است و ابتدا در این زمینه فعالیت و بعد اقدام به درمان و توزیع دارو می کنند.

وی در ارتباط با دو اردوی اول اجرا شده در استان خوزستان گفت: در این دو اردو بیمارانی را شناسایی کردیم و به عنوان نمونه کودکی که دچار شکاف کام شده و امکان تناول غذا نداشت را با سه عمل جراحی موفق درمان و زیبایی و سلامت را به وی برگرداندیم. همچنین چند بیمار نیز که امکان نابینا شدن آنها وجود را نیز عمل و نجات دادیم.

مسئول چهارمین اردوی کاروان جبهه جهادی شاهد گفت: تیم عمران و سازندگی این جبهه دو سال قبل در حضور دوره قبلی خود در شهرستان ایذه استان خوزستان اقدام به ساخت مقاوم ترین سازه اسلامی (مسجد) کرد. ساخت درمانگاه اضطراری به نام امام رضا (ع) نیز در اردوی اول توسط این تیم کلنگ زنی شد که در اردوی چهارم به بهره برداری می رسد.

پاشایی افزود: ساخت مسجد و درمانگاه در ارتفاعات سه هزار و ۲۰۰ متری از سطح دریا و در مناطق کاملا صعب العبور که امکان تردد با وسایل نقلیه نداشت، صورت گرفت. همچنین کلنگ ساخت ۱۴ چشمه سرویس بهداشتی و حمام عمومی نیز به زمین زده و خیلی زود افتتاح می شود.

صعب العبور بودن راههای ارتباطی

وی بیان کرد: روسازی جاده ها را در شهرستان ایذه و همان دو اردوی اول به صورت موقت انجام دادیم. متأسفانه بسیاری از بیماران روستاهای هدف این شهرستان به دلیل صعب العبور بودن راه ها جان خود را از دست می دادند.

مسئول چهارمین اردوی کاروان جبهه جهادی شاهد اظهار کرد: ترمیم خانه های محرومان یکی دیگر از فعالیت های تیم عمران و سازندگی است که با اولویت افراد تحت پوشش کمیته امداد انجام می گیرد، هر چند روستاهایی که در شهرستان ایذه رفته بودیم همگی ۱۰۰ درصد تحت پوشش بودند.

پاشایی تصریح کرد: در بخش کشاورزی نیز تیم کشاورزی و دامپزشکی بسیار خوبی از جمله کشاورز نمونه کشور در اردو حضور دارند. این تیم کار واکسیناسیون دام ها و راه اندازی کشاورزی نوین را نیز در دستور کار دارد.

وی اظهار کرد: تیم کارآفرینی و جهاد اقتصادی نیز جزو اردو است و بنا شده تا در اردوی چهارم و سفر به شهرستان ایذه در استان خوزستان اقدام به راندازی یک کارگاه صنایع دستی در دل مسجد کنند. افراد عضو این تیم آموزش های لازم را به مردم ارائه می دهند تا خودشان در زمینه صنایع دستی و گردشگری فعالیت کنند.

مسئول چهارمین اردوی کاروان جبهه جهادی شاهد ادامه داد: مقام معظم رهبری همواره نسبت به راه اندازی واحدهای کوچک و زودبازده اقتصادی تأکیدات بسیاری داشتند که راه اندازی کارگاه فوق نیز در راستای تحقق این منویات است. قطعا با راه اندازی این کارگاه در بخش تولید، جهاد اقتصادی و شعار اقتصاد و عمل را محقق خواهیم کرد.

پاشایی در ارتباط با نحوه ثبت نام علاقمندان برای حضور در چهارمین اردوی جهادی این جبهه گفت: چهارمین اردو در بخش سوسن، شهرستان ایذه در استان خوزستان برگزار می شود که علاقمندان از ۱۶ الی ۲۲ مرداد می توانند برای ثبت نام به منظور حضور در اردو به سایت www.jahesh.net و یا اینکه info@jahesh.net مراجعه و با شماره تلفن ۰۲۱۳۳۴۳۶۸۳۲ تماس بگیرند.

وی در پایان گفت: این اردو ۱۰ تا ۱۴ شهریورماه امسال برگزار خواهد شد.