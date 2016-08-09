وزارت خارجه هند سفیر پاکستان را احضار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «داون نیوز»، «وکاس سوآراپ» سخنگوی وزارت خارجه هند اعلام کرد: «اس جی شنکر» قائم مقام وزارت امور خارجه هند در پی دستگیری «بهادر علی» از عوامل گروه تروریستی «لشکر طیبه» پاکستان در منطقه کشمیر «عبدالباسط» سفیر این کشور را در دهلی نو احضار و مراتب اعتراض دولت هند را به وی ابلاغ نمود.

وی در ادامه افزود: نیروهای امنیتی هند در ۲۵ ماه ژوئیه «بهادر علی» را در منطقه جامو و کشمیر بازداشت نموده است. بهادر علی در اعترافات خود اعلام کرده است در کمپ «لشکر طیبه» در پاکستان آموزشهای تروریستی را به پایان رسانده است و با مرکز عملیات این گروه تروریستی در ارتباط بوده است.

وی در ادامه تصریح نمود: بهادر علی متولد ۱۷ دسامبر سال ۱۹۹۵ میلادی و از اهالی روستای «جیا بگا» از توابع بخش «رایوند» شهر لاهور پاکستان است.

لازم به ذکر است در ژانویه سال جاری تروریست ها به پایگاه هوایی «پتان کوت» در ایالت پنجاب هند حمله بردند و هفت تن از نیروهای امنیتی هند را از پای درآوردند.

دولت هند مدعی شده بود عوامل حمله تروریستی به پایگاه هوایی هند با گروه «جیش محمد» در پاکستان در ارتباط بوده اند. دولت پاکستان نیز به درخواست هند «مولانا مسعود اظهر» و ۱۲ تن دیگر از اعضای این گروه تروریستی را بازداشت و از آنها تفتیش و بازرسی های لازم را به عمل آورد اما در نهایت دولت اسلام آباد اعلام کرد اعضای این گروه در حمله به پایگاه هوایی هند نقشی نداشته اند.

روابط هند و پاکستان پس از نا امن شدن اوضاع امنیتی در منطقه جامو و کشمیر و نیز کشته شدن «برهان وانی» فرمانده «حزب المجاهدین» بدست نیروهای امنیتی هند به تیرگی گراییده است. در حمله نیروهای امنیتی هند تا کنون بیش از ۷۰ تن از مسلمانان کشمیر شهید و هزاران نفر نیز مجروح شده اند.