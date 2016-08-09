به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، مدیر گروه بیماریهای واگیر دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در این کارگاه گفت: با توجه بااینکه امروزه بیماریهای غیر واگیر در اولویت برنامههای نظام سلامت میباشد ولی به نباید از برنامههای پیشگیری از بیماریهای واگیر غافل شویم و مراقبین سلامت باید در مورد این برنامه ازلحاظ آموزشی توانمند شوند.
فاطمه بهرامیان افزود: با توجه اهمیت برنامه بیماریهای واگیر در نظام مراقبت جامع سلامت در حوزه بهداشت مراقبین سلامت باید تا نیمه شهریورماه در این زمینه آموزش داده شوند و بر روند صحیح اجرایی این برنامه نظارت داشته باشند.
محمدباقر مهبودی کارشناس نظام مراقبت زئونوز، مالاریا، IHR معاونت بهداشتی استان نیز در این کارگاه در مورد بیماریهای مشترک انسان و حیوان و همچنین برنامه بیماریهای مالاریا و سیستم گزارش دهی و آموزش و نحوه پایش مراقبین سلامت توضیحاتی را بیان کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، در این کارگاه کارشناسان واحد بیماریهای واگیر معاونت بهداشتی، به ترتیب در خصوص نحوه مراقبتها در بیماریهای واگیر، گزارش دهی، پایش و آموزش این بیماریها، نگهداری از واکسنها و اهمیت مراقبت از زنجیره سرما و تهیه تجهیزات نگهداری واکسنها و درخواستهای شهرستانها مطالبی را بیان کردند.
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