مدیران الگوی جامعه در برپایی نماز باشند/اعتقادات جوانان تقویت شود

به گزارش خبرنگارمهر، محمود مظفر روز سه شنبه در نشست معرفی رئیس ستاد اقامه نماز استان سمنان به میزبانی سالن یادگار امام استانداری، نماز را تنها سلاحی دانست که می تواند دربرابر نابخردی ها و خشونت های اجتماعی مقابله کند و ابراز داشت: چرا که با نگاهی به آمار جامعه به خوبی می توان دریافت که امروزه افزایش اعتیاد و طلاق، افزایش آسیب های اجتماعی و بسیاری از ناهنجاری ها نتیجه غفلت از یاد خدا است.

وی با اشاره به اقامه نماز جماعت توسط ۴۵۰ روحانی در سطح استان سمنان، گفت: اگر این میزان طلبه روح مردم را در ارتباط با خدا آگاه کنند می تواند زمینه ای فراهم شود تا در کنار تقویت اعتقادات، ناهنجاری ها نیز در جامعه ریشه کن شود.

قائم مقام ستاد اقامه نماز افزود: مدیران ارشد دولتی باید برای ایجاد فضای امن و سالم در بخش اجرایی کشور برای اقامه نماز جماعت در ادارات ساعی باشند چراکه زنده نگه داشتن یادخدا می تواند در مسئولان دولتی جهشی ایجاد کند که حق الناس را رعایت کرده و کار مردم را به بهترین نحو انجام دهند.

مظفر بیان داشت: یکی از وظایف ستاد اقامه نماز در کشور زنده نگه داشتن اعتقادات جوانان است چراکه معتقدیم با وجود تکنولوژی های برتر اعتقاد جوانان به انجام فرایض دینی بسیار کم رنگ شده است که این امر می تواند صدمه جبران ناپذیری به روحیه این قشر آسیب پذیر وارد کند لذا باید برای ترویج فرهنگ اقامه نماز بیش از پیش در تلاش باشیم.

وی با اشاره به نقش آموزش در ترویج فرهنگ نماز، ابراز داشت: پایه ریزی ساختمان نوپای جامعه اسلامی آموزش کودکان است و باید همه مدیران این نکته را مدنظر قراردهند که می توان با اجرای برنامه های تبلیغاتی در مدارس و آموزشگاه های تربیتی، انجام مسابقات و برنامه های تفریحی علاقه کودکان و نوجوانان در برپایی نماز را افزون کرد.

قائم مقام ستاد اقامه نماز با اشاره به نقش نهادهای دولتی و خصوصی در ترویج فرهنگ نماز، افزود: اقامه نماز می تواند در افزایش رفاه اجتماعی و تقویت بنیه های اعتقادی مردم تاثیرگذار باشد لذا این اهتمام می طلبد تا ادارات و سازمان های دولتی و خصوصی به عنوان الگو در جامعه زمینه ای فراهم کنند تا منویات رهبری در حوزه اقامه نماز محقق شود و روح جامعه از اثرات آن آگاه و به سوی اهداف نظام اجتماعی اسلامی گام های بلندی برداریم.

در این آئین از زحمات حجت الاسلام محسن فاطمی نیا به عنوان رئیس سابق اقامه نماز استان سمنان تجلیل و حجت الاسلام محمد رضا شمس الدین به عنوان رئیس جدید معارفه شد.