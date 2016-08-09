سوادآموزی در اولویت آموزش و پرورش/۸۰ درصد دانش آموزان ثبت نام کرد

به گزارش خبرنگار مهر، رشید قربانی ظهر امروز در جریان برگزاری نشست خبری با حضور اصحاب رسانه در سنندج اظهار داشت: سواد آموزی یکی از برنامه های اصلی و اولویت دار آموزش و پرورش است و در راستای توجه به این مهم مشارکت و همراهی اصحاب رسانه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی با اشاره به وضعیت سوادآموزی در استان کردستان بیان کرد: وضعیت سواد آموزی در استان کردستان مطلوب نیست و در حوزه سواد آموزی استان ما نیاز به تلاش بیشتری دارد .

مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان افزود: در حال حاضر حدود ۶۰ هزار نفر بی سواد ۱۰ تا ۴۹ سال در استان وجود دارد که باید ظرف سه سال آینده بی سوادی در جامعه هدف ریشه کن شود .

وی به اقدامات انجام شده در راستای انسداد مبادی بی سوادی در استان پرداخت و تصریح کرد: خوشبختانه با تلاش دست اندرکاران، مبادی ورودی بی سوادی در سطح استان مسدود و کردستان در زمینه انسداد مبادی بی سوادی رتبه اول کشور را به دست آورده است.

مدیر کل آموزش و پرورش کردستان در ادامه گفت : در سال ۹۴ با تلاش و همت دست اندرکاران حوزه سوادآموزی آموزش و پرورش استان، در زمینه تحت پوشش قرار دادن افراد بی سواد نیز جزو استان های برتر بوده ایم.

وی با اشاره به وضعیت پروژه مهر در استان کردستان گفت: پروژه مهر و تمهید مقدمات لازم برای آغاز سال تحصیلی مطلوب یکی از مهم ترین برنامه های آموزش و پرورش در طول تابستان است.

وی سازماندهی نیروی انسانی، ثبت نام دانش آموزان و تامین فضا و تجهیزات را سه مولفه تاثیر گذار در پروژه مهر دانست و با اشاره به نحوه نقل و انتقال فرهنگیان استان، گفت: از مجموع ۲۵ هزار پرسنل شاغل در آموزش و پرورش استان، دو هزار نفر متقاضی انتقالی داخل استان و ۳۵۰ نفر نیز متقاضی خارج از استان می باشند که نتایج انتقالات تا چند روز آینده اعلام خواهد شد.

قربانی با بیان اینکه انجام کلیه مراحل نقل و انتقالات داخل و خارج استان به صورت رایانه ای انجام شده است، اظهار داشت: پس از اعلام نتایج در صورت کمبود و مازاد نیرو آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق ، انتقالی آن ها به صورت نیروی کسر ساعت انجام می شود .

وی با اشاره به اینکه حدود ۸۰ درصد از دانش آموزان ورودی پایه اول ابتدایی، پایه هفتم و پایه دهم استان ثبت نام کرده اند؛ از اولیاء دانش آموزانی که تا کنون ثبت نام نکرده اند خواست در مهلت مقرر نسبت به ثبت نام دانش آموزان اقدام نمایند.

قربانی به موفقیت استان در ارتقاء میانگین نمرات دانش آموزان سال سوم متوسطه نیز اشاره کرد و اظهار داشت: بر اساس نتایج کلی امتحانات نهایی خرداد ۹۵ که از سوی دفتر آموزش متوسطه نظری وزارت آموزش و پرورش اعلام شد، استان کردستان در مقایسه با میانگین کشوری، نمرات دانش آموزان استان دارای رشد چشم گیری بوده و در مجموع استان با کسب میانگین بالاتر از میانگین کشوری توانسته است ارتقاء ۱۰ پله ای پیدا کرده و به رتبه ۱۸ کشوری دست یابد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای رسانه و تبریک روز خبرنگار، از اهتمام و زحمات تلاشگران عرصه اطلاع رسانی و خبرنگاران رسانه های گروهی استان فرهنگی کردستان تقدیر و تشکر کرد.

وی عملکرد رسانه های استان کردستان در انعکاس اخبار آموزش و پرورش را مطلوب ارزیابی و ابراز امیدواری کرد با اطلاع رسانی مطلوب، بی حاشیه و دلسوزانه مسائل آموزش و پرورش توسط رسانه ها، چالش ها و نواقص پیش روی شناسایی و قدم های موثری در این زمینه برداشته شود .

قربانی با بیان اینکه در تمام دنیا و بویژه در کشورهای پیشرفته، بخشی از کنترل جامعه از طریق رسانه ها صورت می گیرد؛ گفت: بر اساس نظرسنجی های به عمل آمده تعلیم و تربیت صحیح و مطلوب و عمومیت بخشی حوزه رسانه دو عامل تاثیر گذار در کاهش آمار مسائل و مشکلات اجتماعی خواهد شد.

وی از خبرنگاران و اصحاب رسانه خواست با دیدی جامع نگر به همه زوایا و مسائل آموزش و پرورش استان پرداخته و با قلم توانای خود صادقانه، شجاعانه و منطقی با قضایا برخورد کنند چراکه آنان می توانند به سازندگی و اصلاح امور کمک کرده و موجب کاهش مشکلات جامعه شوند.