توضیح مشاور وزیر درباره خبر برکناری رئیس حراست وزارت ورزش

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، حمیدرضا گرشاسبی، شایعه برکناری حسنی‌خو را رد کرد و گفت: آقای حسنی‌خو به هیچ وجه برکنار نشده‌اند. ایشان خودشان استعفا دادند. پیش از این هم چند بار به دلیل مشکلات شخصی، تقاضای کناره‌گیری کرده بودند اما وزیر هر بار با این تقاضا مخالفت کرده بودند. بار آخر اصرار داشتند که این اتفاق حتما بیافتد و در نهایت وزیر موافقت کردند.

به دنبال استعفای رضا حسنی‌خو، محمود گودرزی وزیر ورزش طی حکمی ایرج عرب را به عنوان سرپرست اداره‌کل حراست وزارت ورزش و جوانان انتخاب کرد.

حسنی‌خو بهمن ماه سال ۱۳۹۲ مشاور وزیر و مدیرکل حراست وزارت ورزش و جوانان شده بود.