کاهش۱۰درصدی سرقت درشرق استان تهران/۲۰۶هزار لیترسوخت قاچاق کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالرضا ناظری ظهر سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه شرق استان تهران با تبریک روز خبرنگار اظهار داشت: امروز عزت و امنیت ایران اسلامی در سطح جهان کم نظیر است.

فرمانده انتظامی ویژه شرق استان تهران افزود: فرماندهی انتظامی شرق استان تهران، هفت شهرستان ورامین، پیشوا، قرچک، پاکدشت، فیروزکوه، دماوند و پردیس را تحت پوشش قرار داده و بیش از نیمی از استان تهران را در حوزه استحفاظی خود می بیند.

وی با اشاره به اهمیت موضوع احساس امنیت روانی مردم ادامه داد: موضوع احساس امنیت روانی، یک مسأله مهم و ضروری است و امروز برای رسیدن به این هدف، نقش خبرنگاران و اصحاب رسانه بسیار با اهمیت به نظر می رسد.

سرهنگ ناظری یادآور شد: به برکت تلاش خبرنگاران و اصحاب رسانه، ضریب امنیت در شرق استان تهران افزایش یافته که شایسته تقدیر و سپاس فراوان است.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران با تأکید بر این نکته که پلیس در انجام امور محوله به خوبی عمل کرده است، ادامه داد: در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، طرح نوروزی، برخی موضوعات منطقه ای نظیر سرقت یک میلیارد تومانی در پردیس، اطلاع رسانی خوب خبرنگاران سبب شد تا کوچکترین خدشه ای به احساس امنیت مردم وارد نشود.

وی بیان داشت: موفقیت در مأموریت های محوله موجب اقتدار نیروی انتظامی و نظام جمهوری اسلامی ایران شده و خبرنگاران در این عرصه نقش مهمی را ایفا کرده اند.

سرهنگ ناظری یادآور شد: خبرنگاران به عنوان چشمان بیدار جامعه و ناظران نیروی انتظامی محسوب می شوند و خوشبختانه خبرنگاران در این عرصه موفق عمل کرده اند.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران با اشاره به عملکرد پلیس در این حوزه اظهار داشت: پلیس شرق استان تهران در چهار ماهه اول سال ۹۵ نسبت به چهار ماهه پایانی سال ۹۴ به موفقیت های بزرگی رسیده است.

وی افزود: میزان وقوع سرقت در چهار ماهه ابتدایی سال جاری نسبت به چهار ماهه پایانی سال گذشته ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده و در مجموع شاهد کاهش هشت درصدی در وقوع سرقت های مهم بوده ایم.

سرهنگ ناظری تأکید کرد: همچنین در همین زمان، در کشف سرقت ها رشد شش درصدی به ثبت رسیده است و طرح مبارزه با سارقان با جدیت در شرق استان تهران ادامه پیدا می کند.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران تأکید کرد: طرح های خوبی در حوزه مقابله با سلاح و مهمات در شرق استان تهران اجرایی شد که همین امر موجب کشف مقادیر قابل توجهی سلاح گردید و همچنین با تلاش پلیس، بیش از هزار و ۷۰۰ کیلوگرم مواد مخدر و مقادیر قابل توجهی مشروبات الکلی در چهارماه ابتدایی سال ۹۵ کشف و ضبط شد.

وی تاکید کرد: کشف پنج هزار قطعه ماهواره، ۲۰۶ هزار لیتر سوخت قاچاق و دستگیری تعداد زیادی از معتادان و اتباع غیر مجاز نیز توسط پلیس شرق استان تهران صورت گرفت.