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۸ شهریور ۱۳۸۵، ۱۳:۰۲

بنابر اعلام مركز آمار آمريكا؛

37 ميليون آمريكايي در فقر زندگي مي‌كنند

37 ميليون آمريكايي در فقر زندگي مي‌كنند

مركز آمار آمريكا ديروز اعلام كرد: از هر هشت آمريكايي يك نفر فقير است و از هر چهار سياه‌پوست نيز يك نفر در فقر زندگي مي‌كند.

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از رويترز، بر اساس جديدترين آمار منتشر شده، 15.9 درصد مردم آمريكا يعني 46.6 ميليون نفر داراي بيمه سلامت نيستند و همچون سال‌هاي گذشته فقر بيشتر در سياهان و مهاجران آمريكايي گسترده است.

هم‌اكنون 37 ميليون آمريكايي زير خط فقر زندگي مي‌كنند، به اين معنا كه درآمد سالانه‌اي كمتر از 10 هزار دلار براي يك فرد يا 20 هزار دلار براي يك خانواده چهار نفر دارند.

بر اساس اين گزارش، آخرين باري كه ميزان فقر در آمريكا كاهش يافت سال 2000 بود و از زمان روي كار آمدن دولت بوش، ميزان فقر در اين كشور كاهش نيافته است.

تقريبا يك چهارم سياه‌پوستان و 22 درصد مهاجران آمريكاي لاتين در بزرگ‌ترين اقتصاد آمريكا در فقر به سرمي‌برند، اما اين رقم براي سفيدپوستان 8.3 درصد است. همچنين حدود 17.6 درصد از كودكان زير 18 سال و يك پنجم كودكان زير شش ساله زير خط فقر زندگي مي‌كنند.

کد مطلب 373678

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