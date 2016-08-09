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۱۹ مرداد ۱۳۹۵، ۱۸:۲۴

اخبار فلسطین؛

زخمی شدن۷نظامی اسرائیل درپی سقوط بالگرد/بازداشت کارمند سازمان ملل

زخمی شدن۷نظامی اسرائیل درپی سقوط بالگرد/بازداشت کارمند سازمان ملل

یک فروند هواپیمایی شناسایی رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی فلسطین سقوط کرد که در پی آن ۷ نظامی سرنشین آن زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، یک فروند هواپیمای شناسایی رژیم صهیونیستی در شمال اراضی اشغالی فلسطین دچار سانحه شد که موجب زخمی شدن سرنشینان آن گشت.

بر اساس این گزارش یک فروند هواپیمای شناسایی ارتش اسرائیل بر فراز یکی از منازل در شمال فلسطین اشغالی دچار حادثه شد و سقوط کرد که در پی آن ۷ نفر سرنشین آن زخمی شدند.

تاکنون هیچ یک از رسانه های وابسته به رژیم اشغالگر قدس جزئیاتی از علل و ابعاد این حادثه اعلام نکرده اند.

از سوی دیگر نظامیان اسرائیلی یکی از کارمندان سازمان ملل را در نوار غزه به اتهام کمک به جنبش حماس بازداشت کردند.

در همین راستا نظامیان صهیونیستی یک دختر فلسطینی را به ظن اینکه با خود چاقو حمل می کند، در شهر الخلیل و در نزدیکی حرم ابراهیمی بازداشت کردند.

نظامیان اسرائیلی همچنین در دانشگاه قدس با دانشجویان فلسطینی درگیر شده و در برابر آنها از گازهای اشک آور استفاده کردند که موجب خفگی شماری از دانشجویان شد.

کد مطلب 3736783

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