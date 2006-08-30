به گزارش مهر، بنا بر اعلام ستاد خبري ششمين جشنواره صنعت چاپ در اين نشست علي شجاعي صائين مدير كل دفتر برنامه ريزي و توسعه كتاب و كتابخواني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي گفت : صنعت چاپ برآمده ازيك نياز فرهنگي است و با توجه به اينكه در زمان قرون وسطي امكان انتقال دانش و فرهنگ سخت بود ، در آن شرايط سخت صنعت چاپ بود كه به اين نياز پاسخ داد .

وي سرعت ، آساني و انبوهي را چهار ويژگي صنعت چاپ دانست و ادامه داد : صنعت چاپ وقتي متولد شد فرصتي براي فرهنگ فراهم آورد تا بتواند اشاعه پيدا كند . با توجه به سختي كتابت در زمان قبل از ظهور صنعت چاپ ، اين صنعت در حوزه فرهنگ و چاپ كتاب عرضه دانش را به آساني ممكن كرد و باعث ارزاني و سرعت و تيراژ و شمارگان انبوه در تولد كتاب شد .

شجاعي صائين ادامه داد: با توجه به چهار ويژگي صنعت چاپ فرصت خوبي براي فرهنگ بوجود آمد تا خود را همه جايي و فراگير كند و به ارزاني در دسترس همگان قرار گيرد واين موضوع باعث شد تا مديران هم به فكر آموزش عمومي بيفتند و دانش و فرهنگ در گذشته در انحصار افراد و طبقات خاص جامعه بود در اختيار همه افراد قرار گيرد .

وي در پايان گفت : صنعت چاپ امكان نقد را براي فرهنگ ايجاد مي كند اما در عين حال تهديدي نيز براي آن محسوب مي شود كه اين تهديد ضرورت ارتباط مديريت فرهنگي با صنعت چاپ را مي طلبد .