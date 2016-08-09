رسانه ها برای رفع محرومیت های حوزه سلامت در گلستان کمک کنند

به گزارش خبرنگار مهر، تقی ریاحی عصر سه شنبه در آئین تجلیل از رسانه های برتر دومین دوره جشنواره سلامت و رسانه و همچنین تقدیر از خبرنگاران فعال سلامت که در سالن شهید آوینی دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان برگزار شد، اظهار کرد: جشنواره سلامت و رسانه قرار است تا به یک طرح ملی تبدیل شود و اگر این اتفاق بیفتد، استان گلستان به عنوان پایلوت این جشنواره در سطح کشور شناخته می شود.

وی ادامه داد: برگزاری جشنواره سلامت و رسانه نمادی از نیازهای ما به رسانه است و بخش مهم و اساسی جامعه نیز مربوط به حفظ سلامت است که نقش رسانه در این مسئله بسیار تاثیرگذار خواهد بود. رسانه ها و حتی شبکه های اجتماعی در حوزه خبررسانی و آگاهی عمومی به سلامت جامعه استان گلستان کمک بسیاری کرده اند و ما با دیدن این مسائل توانسته ایم مشکلات و موانع کاری خود را حل کنیم.

او با بیان اینکه رفع نواقص و ضعف ها از طریق رسانه های برای ما بسیار آسان شده است، افزود: مردم ما باید یاد بگیرند که به دنبال اخبار صحیح و موثق بروند چراکه اخبار حاشیه های هیچ دردی را از جامعه دوا نمی کند و تنها باعث ایجاد حاشیه می شود. خوشبختانه در چند سال گذشته رسانه های به عنوان بازوان کمکی دانشگاه علوم پزشکی بوده اند و در این مدت شاهد فعالیت های بسیار زیاد آنها بوده ایم.

ریاحی تصریح کرد: در این مدت سعی کرده ایم تا به دنبال کمک به جامعه سلامت استان گلستان باشیم و از ورود به معادلات سیاسی جلوگیری کرده ایم. بزرگترین دغدغه اصلی ما در حوزه سلامت و بهداشت در شهرهای گرگان و گنبدکاووس است و با افتتاح پروژه ها در شهرهای مختلف استان، مشکلات آنها تا حد بسیاری رفع شده است.

تقی ریاحی گفت: در یک زمان کمربند محرومیت در استان گلستان وجود داشت و این مسئله نشان دهنده غفلت و کتمان بوده است که ما در چند سال گذشته آنها را رعایت کرده ایم و در حد توان سعی داشته ایم تا محرومیت را از استان گلستان خارج کنیم. انجام فعالیت در مناطق محروم هزینه های بسیار کمی دارد و ما می توانیم در آن مناطق فعالیت و کارهای خوبی را انجام دهیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان در پایان خاطرنشان کرد: محرومیت های بسیاری هنوز در سطح استان گلستان وجود دارد که برای رفع آنها به رسانه ها نیاز بسیاری داریم و امیدواریم در این زمینه ها همکاری بسیار خوبی با ما داشته باشند.