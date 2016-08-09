خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: کاروان «زیر سایه خورشید» برای ایجاد فضایی به منظور پاسداشت دهه کرامت، بهره‌گیری مردم از فیوضات معنوی، ارتباط با امام هشتم(ع) و ایجاد بستری برای انتقال مفاهیم زندگانی امام رضا(ع) در سطح استانهای مختلف کشور به راه افتاده است.

شمیم رضوی در لرستان پیچید

همچنین فرهنگ سازی امید و شادابی ملی، زمینه سازی گسترش و نشر ارادت و محبت به آستان ائمه اطهار و معارف ناب موجود در سنت و سیره رضوی با بهره مندی از ظرفیتهای آستان قدس، مشارکت نهادهای ملی و ترغیب و حمایت از حرکتهای مردمی از جمله اهداف کلی برگزاری جشن های زیر سایه خورشید است.

ترویج سنت و سیره امام رضا(ع) با رویکرد بیان مفاهیم کاربردی متناسب با قشر و نیاز به روز مخاطب، فضا سازی عمومی و پاسداشت مناسب دهه کرامت، فراگیری و بستر سازی افزایش امید، همبستگی و شادی و نشاط معنوی در سطح اجتماع و همچنین ترغیب، حمایت و راهبری حرکتهای مردمی در جشنهای میلاد امام رضا(ع) از دیگر اهداف این برنامه عنوان شده است.

حال مردم لرستان میزبان کاروان «زیر سایه خورشید» هستند تا به یمن حضور فرستادگان رضوی شمیم دهه کرامت مشام لرستان و لرستانی را عطرآگین کند.

برنامه های کاروان زیر سایه خورشید در لرستان

سجاد دولتشاهی مسئول رسانه ای کاروان زیر سایه خورشید در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه کاروان زیر سایه خورشید سه روز است که وارد استان لرستان شده است، اظهار داشت: این کاروان روز اول در شهرستان نورآباد، روز دوم خرم آباد و روز سوم شهرستان ازنا برنامه هایی از قبیل دیدار با خانواده شهیدان و غبار رویی از مزار شهیدان گمنام انجام داده است.

وی با بیان اینکه این کاروان دیروز در خرم آباد حضور داشته است، عنوان کرد: دیروز در شهرستان خرم آباد با همکاری موسسه آبشار عاطفه ها و حضور کاروان زیرسایه خورشید برنامه اهدای جهیزیه به زوج های تحت پوشش این موسسه صورت گرفت.

غبار روبی مزار شهدای گمنام با حضور کاروان زیر سایه خورشید

مسئول رسانه ای کاروان زیرسایه خورشید با بیان اینکه اعضای کاروان همچنین با نماینده ولی فقیه در این استان دیدار داشته اند، تصریح کرد: یکی دیگر از برنامه های انجام شده در خرم آباد دیدار با انجمن اسلامی دانش آموزان این شهرستان بوده است.

وی به برنامه های کاروان زیر سایه خورشید صبح امروز در شهرستان ازنا اشاره کرد و گفت: کاروان زیر سایه خورشید در این شهرستان برنامه هایی از قبیل دیدار با خانواده شهیدان سید قدرت اله موسوی و سید حشمت الله موسوی، بازدید از بیمارستان امام علی ازنا، حضور در مسجد باب الحوائج این شهرستان و دیدار عمومی با مردم ازنا که در مکانی روبه روی مسجد امام حسن عسگری (ع) این شهرستان برگزار شد.

مسئول رسانه ای کاروان زیر سایه خورشید اضافه کرد: در شهرستان ازنا برنامه غبار رویی از مزار شش شهید گمنام با حضور کاروان زیر سایه خورشید داشته ایم.

حضور خادمان امام رضا(ع) در ندامتگاه الیگودرز

دولتشاهی با بیان اینکه این کاروان در حال حاضر در شهرستان الیگودرز حضور دارد، افزود: تا به‌حال برنامه هایی از قبیل دیدار خدام و بیرق مطهر رضوی با زندانیان ندامتگاه مرکزی الیگودرز و دیدار از بیمارستان امام جعفر صادق(ع) صورت گرفته است.

وی بیان داشت: برنامه بعدی ما در این شهرستان غبار رویی از مزار شهدای گمنام این شهرستان و دیدار با خانواده شهیدان این شهرستان است.

مسئول رسانه ای کاروان زیر سایه خورشید گفت: این کاروان در روزهای پایانی خود در استان لرستان باز به شهرستان خرم آباد سفرکرده و برنامه های دیگری را نیز در این شهر برگزار خواهیم کرد.