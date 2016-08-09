به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام حسن روحانی روز سه شنبه در تماس تلفنی خانم «ترزا می» نخست وزیر جدید بریتانیا با وی، با تبریک مسوولیت جدید نخست وزیر، تحولات روابط تهران – لندن در فضای پسابرجام را مثبت خواند و گفت که این روابط با تقویت همکاری های مالی و بانکی شتاب بیشتری می گیرد.

رییس جمهور با اشاره به نقش بریتانیا در تحقق برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) تاکید کرد: همه تلاش ها باید بر تسریع در اجرای دقیق برجام متمرکز شود.

روحانی با اشاره به اهمیت گشایش های مالی، بانکی و بیمه ای در دوره پسابرجام گفت: همه تلاش ها باید در مسیر اجرای دقیق مفاد برجام و تقویت پایه های آن متمرکز شود و بریتانیا همان گونه که در روند مذاکرات تاثیرگذار بود، در روند استحکام و سرعت بخشی به این توافق مهم تاریخی نیز اثرگذار شود.

وی در ادامه به بحث اهمیت مبارزه همگانی با تروریسم اشاره کرد و اظهارداشت: تشدید تحرکات تروریستی در منطقه و جهان، همفکری، هماهنگی و همکاری کشورها در این مبارزه را ضروری می سازد و تهران از تقویت رایزنی و همفکری با لندن در این حوزه استقبال می کند.

روحانی همچنین تلاش برای حل و فصل معضلات و مشکلات منطقه از طریق مذاکره و گفت وگو را ضروری خواند.

ترزا می نخست وزیر بریتانیا نیز در این گفت وگو، با تاکید بر اینکه کشورش مصمم به توسعه و تعمیق همکاری ها با تهران در همه عرصه ها است، اظهارداشت: لندن تمام تلاش خود را برای اجرای مفاد برجام بکار گرفته و به این روند شتاب خواهد داد.

نخست وزیر بریتانیا با اشاره به روند رو به رشد روابط تهران– لندن در همه عرصه ها، تصریح کرد: ما باید به تعهدات خود در اجرای دقیق و سریع مفاد برجام پایبند باشیم و بریتانیا نیز در این عرصه فعال است.

وی با اشاره به اهمیت تبادلات بانکی، مالی و بیمه ای گفت: لندن نه تنها از گسترش همکاریهای بانکی و مالی با ایران حمایت می کند بلکه پیوسته در تلاش است تا بانکهای بریتانیایی و اروپایی را برای همکاری بیشتر با تهران ترغیب کند.

ترزا می همچنین به موضوع تروریسم و ضرورت همکاری همگانی در مبارزه با این پدیده اشاره کرد و گفت: در این مبارزه باید به ریشه های تروریسم توجه شود و لندن از همفکری با ایران در این عرصه استقبال می کند.

نخست وزیر بریتانیا در ادامه با اشاره به تلاش وزرای خارجه دو کشور برای ارتقاء سطح روابط فیمابین اظهارداشت: این روند گامی مهم در مسیر توسعه و تعمیق روابط دو کشور است.