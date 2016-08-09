تحویل محموله تسلیحاتی آمریکا به ارتش لبنان به ارزش ۵۰ میلیون دلار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری لبنان، ارتش لبنان پیش از ظهر امروز سه شنبه در بندر بیروت پایتخت لبنان محموله تسلیحاتی از آمریکا تحویل گرفت.

بر اساس این گزارش ارتش لبنان محموله تسلیحاتی از آمریکا شامل ۵۰ خودرو زرهی مدل هامفی، ۴۰ عرابه توپ ، مهمات سنگین، متوسط و سبک به همراه تجهیزات نظامی مختلف تحویل گرفت.

در مراسم تحویل این محموله تسلیحاتی «الیزابت ریچارد» سفیر آمریکا در لبنان و سرتیپ ستاد « مانوئل کرجیان» معاون رئیس ستاد ارتش لبنان به نمایندگی از ژنرال« جان قهوجی» فرمانده ارتش لبنان شرکت کردند.

در همین راستا مانوئل کرجیان در سخنانی از مقامات آمریکا به دلیل تحویل محموله تسلیحات و حمایت از ارتش لبنان در مبارزه با تروریسم تشکر کرد.

از سوی دیگر الیزابت ریچارد نیز گفت: آمریکا قصد دارد توانایی های نظامی، لجستیک و جنگی ارتش لبنان را در مراحل آتی همچنان تقویت کند. ما در طول سال جاری بیش از ۲۲۱ میلیون دلار برای تحویل تجهیزات نظامی و همچنین آموزش نیروهای لبنانی صرف کردیم. آمریکا بزرگترین شریک امنیتی لبنان است و لبنان پنجمین کشور بزرگ دریافت کننده کمک های نظامی آمریکا است.

در همین زمینه سفارت آمریکا نیز با صدور بیانیه ای اعلام کرد: قیمت این محموله سلاح ۵۰ میلیون دلار است. این محموله شامل ۵۰ خودرو زرهی مدل هامفی، ۴۰ عرابه توپ هویتزر، ۵۰ نارنجک انداز MK-۱۹، هزار تُن مهمات سبک، متوسط و سنگین، خمپاره و توپخانه سنگین می شود.