ارتش جمهوری اسلامی ایران فقط ازمقام معظم رهبری وملت فرمان می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، امیرسرتیپ محمد فهمیده عصر امروز سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه فرماندهان قرارگاه عملیاتی لشکر ۲۱ حمزه سیدالشهدای آذربایجان و تیپ ۱۲۱ تکاور نیروی زمینی ارتش در تبریز اظهار داشت: کشورمان از نیروهای مسلح قدرتمند و مقتدری برخوردار است که می توان آنها را از مولفه های قدرت سیاسی و اقتصادی کشورمان دانست.

وی سپس با بیان اینکه امروز به برکت وجود فرمانده معظم کل قوا دشمن جرات کوچکترین نگاه چپ به خاک جمهوری اسلامی ایران را ندارند، ادامه داد: امروز در سایه تلاش های کارشناسان و متخصصان حوزه دفاعی و تجهیزات نظامی و با ایمان و معنویت در جایگاه خوب دفاعی و امنیتی قرار داریم.

معاون اجرایی فرمانده نیروی زمینی ارتش با تاکید بر اینکه توان دفاعی باعث رونق حوزه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی می شود، ادامه داد: ارتش جمهوری اسلامی ایران اجازه هیچ تهدیدی را به دشمن نمی ‌دهد حتی اگر این تهدید در اندیشه و فکر دشمنان باشد.

امیرسرتیپ فهمیده سپس با اشاره به اندیشه های امام راحل در خصوص ارتش و نیروهای مسلح گفت: اندیشه امام خمینی(ره) بر اساس این بود که باید توان دفاعی باعث پیشرفت در حوزه های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی شود.

وی سپس با تاکید بر اینکه مقام معظم رهبری نیز به خوبی و با درایت کامل بعداز امام راحل در هندسه و شکل ارتش، اخلاق و دین و استقلال و کارایی را در کنار هم قرار داده ‌اند، ادامه داد: ایمان و پیوستگی اخلاق با دین یعنی قدرت مطلق الهی که نیروهای مسلح کشورمان در اختیار معنویت و قدرت الهی هستند و برای پیشرفت و اقتدار کشور تلاش می کنند.

معاون اجرایی فرمانده نیروی زمینی ارتش با تاکید بر اینکه قابلیت های دفاعی و تسلیحاتی و داشتن توان مقابله با تهدیدهای دشمنان قدرت سیاسی و اقتصادی را تضمین می کند، افزود: بدون شک همین اقتدار و قدرت ملی ناشی از توان دفاعی کشورمان است که باعث می شود هیچ تحریم و زور را قبول نکنیم.

وی با اشاره به اینکه همین روحیه و قدرت ملی ناشی از تدابیر مقام معظم رهبری است، ادامه داد: نیروهای مسلح با تکیه بر توان و قدرت دفاعی هرگز اجازه خودنمایی به دشمنان را نمی دهند.

امیرسرتیپ فهمیده همچنین با بیان اینکه ارتش جمهوری اسلامی ایران فقط از مقام معظم رهبری و ملت فرمان می‌ گیرد، ابراز داشت: استقلال و پای خود ایستادن یعنی ارتش جمهوری اسلامی ایران، آمادگی داریم تا با هر حرکت کوچک و بزرگی در همه مرزهای ایران بزرگ مقابله کنیم و حتی آن‌ سوی مرزها را نیز رصد می ‌کنیم.

گفتنی است امروز در این آیین سرهنگ ستاد فرامرز کارگر به عنوان فرمانده جدید تیپ ۱۲۱ تکاور نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران و امیرسرتیپ دوم ستاد غلامحسین ظهیرمالکی به عنوان فرمانده جدید قرارگاه عملیاتی لشکر ۲۱ حمزه سیدالشهدای آذربایجان معرفی شدند.