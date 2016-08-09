به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت شهرکهای صنعتی استان قم، امیر طیبینژاد در حاشیه بازدید از پروژههای عمرانی در سطح شهرکهای صنعتی قم اظهار داشت: پنج پروژه مهم عمرانی و خدماتی در سطح شهرک صنعتی شکوهیه با حضور مسئولان استانی و کشوری در آستانه ۲۱ مرداد روز حمایت از صنایع کوچک به صورت رسمی افتتاح میشود.
وی با بیان اینکه برای اجرای این پنج پروژه اعتباری بالغ بر ۴۵ میلیارد ریال از منابع داخلی این شرکت هزینه شده است، گفت: این پروژه شامل ۸ واحد کارگاهی ۴۵۰ متری به ارزش ۱۵ میلیارد ریال، اتصال ۵۰۰ واحد صنعتی به شبکه جمع آوری فاضلاب با هزینهای بالغ بر ۵ میلیارد ریال، اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب در سطح خیابانهای فاز توسعه با ۱۰ میلیارد ریال، تهیه تجهیزات و اجرای شبکه روشنایی فاز توسعه به ارزش ۸ میلیاردریال و نمایشگاه دائمی تولیدات صنایع کوچک و متوسط شهرکهای صنعتی است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی قم تصریح کرد: عملیات اجرایی بخشی از این پروژههای عمرانی و خدماتی پیش از این به پایان رسیده بود ولی بهرهبرداری از آن را منوط به افتتاح رسمی نکرده و بلافاصله بعد از اتمام کار وارد چرخه خدمت رسانی کردیم تا در زمان مناسب مورد افتتاح رسمی قرار گیرد.
طیبینژاد افزود: افتتاح رسمی پروژهها در سطح شهرکها و نواحی صنعتی فرصتی برای بیان دستاوردها و خدمات دولت در بخش صنعت و همچنین تجلیل از خدمتگذاران صنایع کوچک استان در شهرکهای صنعتی است.
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