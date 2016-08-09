به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل طرح‌های ملی جوانان وزارت ورزش و جوانان با اشاره به پیام این اداره کل در سومین گردهمایی معاونان امور جوانان استان‌ها گفت: من به مسئولان استانی توصیه کردم که به بخش خصوصی اعتماد و به آنان تفویض اختیار کنند؛ اما برخی از آنها منتظر تزریق بودجه از سوی ما هستند. بودجه ۱۰ تا ۲۰ درصد می‌تواند موثر باشد و مشکل ما در بخش های فرهنگی هنری و فراغت، بودجه نیست.

به گزارش ایسنا، محسن طلایی در حاشیه سومین گردهمایی معاونان امور جوانان استان‌ها که امروز در دیزین برگزار شد درباره مباحث مطرح شده در پنل اداره کل طرح‌های ملی گفت: در این جلسه سیاست‌ها و برنامه‌های حوزه فراغت و انتظارات اداره کل طرح‌های ملی از استان‌ها را مطرح کردیم و معاونان جوانان استان‌ها نیز انتظارات خود را بیان کردند.

وی با اشاره به ارائه گزارشی از جشنواره ایران جوان از سوی مجری آن در این پنل اظهار کرد: این جشنواره را بخش خصوصی برگزار می‌کند و از بخش های آن می‌توان به همایش راه من و ورزش‌های مفرح اشاره کرد.

مدیر کل طرح‌های ملی جوانان وزارت ورزش و جوانان اضافه کرد: ما با کمبود بودجه مواجه هستیم و همین امر موجب شده که از ظرفیت‌های موجود بهترین بهره را ببریم و ما با مشارکت بخش خصوصی در حال اجرای جشنواره ایران جوان هستیم. هر چند که این رویداد با کندی جلو می‌رود چرا که پوشش تبلیغاتی صدا و سیما ضعیف است.

وی تاکید کرد: قصد داریم جشنواره ایران جوان را در سال آینده با کیفیت بهتر برگزار کنیم، علاوه بر آن جشنواره دنیای جوان سال ۹۶ در نمایشگاه بین المللی برگزار می‌شود که شامل بخش‌های مختلفی مانند جشنواره اوقات فراغت می‌شود.

طلایی با بیان اینکه یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در پنل اداره طرح‌های ملی پورتال اوقات فراغت جوانان بود اظهار کرد: قرار است این پورتال در دو استان به صورت آزمایشی راه اندازی شود و دستکم سه فاز دارد که در سال‌های بعد اجرایی می‌شود. در فاز اول همه مراکز دستگاه‌های خصوصی، عمومی و دولتی فعال در حوزه اوقات فراغت می‌توانند عضو پورتال شوند و ما به آنها صفحاتی را اختصاص می‌دهیم.

وی در پاسخ به این پرسش ایسنا که چه تمهیداتی برای جلوگیری از سوء استفاده از پورتال اوقات فراغت اندیشیده‌اید، گفت: ارائه دهندگان خدمت باید تصویر مجوز خود را در پورتال قرار دهند و باید طی مدت زمان محدودی مجوز خود را به ما ارائه دهند. علاوه بر آن کد ملی فردی که خدمتی در پورتال ارائه می‌دهد از طریق سیستم ثبت احوال چک می‌شود.

وی درباره بخش دوم و سوم پورتال اوقات فراغت گفت: در این پورتال صفحاتی در اختیار جوانان گذاشته می‌شود تا بتوانند اطلاعات فعالیت فراغتی مورد علاقه خود را ببینند و در مراکز ارائه دهنده آن ثبت نام کنند. بخش سوم پورتال اوقات فراغت شامل گزارش گیری شهری، استانی و منطقه‌ای است. ما با انجام این کار قصد داریم که بین مدیران و ارائه دهندگان خدمات فراغتی رقابت ایجاد کنیم تا آنها سطح کار خود را ارتقاء دهند.

طلایی با بیان اینکه در جلسه امروز درباره طرح‌های ملی جوانان نیز گفت‌وگو کردیم گفت: طرح ملی شامل بسته‌ای می‌شود که قابل استفاده در سال‌های مختلف و قابل عرضه در کل کشور است.

طلایی با اشاره به راه اندازی ۹ خانه جوان در کشور اظهار کرد: این خانه‌ها در متراژ گوناگون از ۲۵۰۰ متر تا حدود ۶۰ متر فعالیت می‌کنند.

وی در خاتمه با بیان اینکه بودجه یک مشکل جدی در حوزه معاونت امور جوانان است، گفت: امیدواریم بتوانیم با کمک سازمان و برنامه و بودجه برای تاسیس خانه‌های جوان بودجه‌ای دریافت کنیم. علاوه بر آن تلاش می‌کنیم از ظرفیت دستگاه‌های دیگر برای راه‌اندازی خانه جوان بهره ببریم. چراکه به راه‌اندازی چنین مکان‌هایی در کشور نیاز جدی داریم.