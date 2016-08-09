کیفیت گرایی را در صنعت نشر جدی بگیریم

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس صالحی عصر سهشنبه در نشست با ناشران استان مازندران بابیان اینکه صنعت نشر جدا از دیگر صنایع نیست گفت: رقابت، حرفهای و شدن، عرضه و تقاضا و نیازهای مصرفکننده نیز در این صنعت حاکم است.
وی عنوان کرد: بجای آنکه انتظار داشته باشیم کسی وارد صنعت نشر شود باید امنیت کامل در این حوزه اعمال و ایجاد شود، بنابراین هر کس حرفهایتر و رقابتیتر عمل کند موفق خواهد زیر شرایط عمومی اقتصاد نیز در صنعت نشر تأثیر میگذارد.
معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یادآور شد: باید بهطرف پالایش و کیفیت گرایی در صنعت نشر حرکت کنیم و دولت میتواند دز زمینه پالایش ورود پیدا کند.
وی بابیان اینکه چه کنیم که صنعت نشر به سمت کیفیت گرایی حرکت کند اظهار داشت: برای کیفیت گرایی باید متولیان این حوزه نیز وارد عمل شوند و جامعه ناشران باید در این زمینه دغدغه داشته باشند.
صالحی تعامل بین دولت وناشران را امری ضروری دانست و گفت: جریان اتحادیه ناشران باید روی کیفیت کتاب حساسیت داشته باشند زیرا اگر دولت ورود پیدا کند سبب اعمال سلیقه میشود.
معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تأکید کرد: جامعه ناشران باید ناشر بد، کتاب بد، کتاب سوزی را از درون خود طرد کند و متولی کیفیت شوند زیرا اکنون ما گرفتار انباشت تولیدات بد شدیم و این مسئله ذائقه مردم را خراب میکند.
صالحی تصریح کرد: اینکه مردم کتاب نمیخوانند اهانت به مردم ایران است و باید کتابهای خوب به مردم معرفی شود.
معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی عنوان کرد: اگر به امید آن باشیم که غیرحرفهای های نشر میتوانند در صنعت نشر بمانند بدانیم که در باتلاق فرو میروند زیرا ناشر حرفهای باقی خواهد ماند ازاینرو باید حرفهای شدن را جدی بگیریم.
وی افزود: چگونه میتوان اقتصاد صنعت نشر، حرفهای شدن، رقبا، تازههای نشر را کسب کرد و راه آن این است که تجربههای حوزه نشر را جدی بگیریم.
صالحی خواستار نزدیکتر شدن ناشران با قالبهای جدید صنعت نشر شد و گفت: حوزههای نشر با قالبها و ابزارهای جدید حرکت میکنند و ناشران باید نسل دیجیتال را جدی بگیرند.
وی تصریح کرد: باید برای نسلی کتاب تولید کنیم که با ابزار جدید سروکار دارند و با ابزار کهنه نمیتوان نسل جدید را ارضا کرد.
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