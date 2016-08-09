۹۱ درصد واحدهای تولیدی گلستان صنایع کوچک هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الله خلیل زاده عصر سه‌شنبه در نشست خبری به مناسبت ۲۱ مردادماه روز صنایع کوچک، اظهار کرد: گلستان ۲۳ شهرک و ناحیه صنعتی مصوب دارد که به‌غیراز گمیشان که به دلیل مشکلات زیست‌محیطی اخذ مجوز آن به درازا کشید بقیه شهرک‌ها و نواحی صنعتی گلستان به بهره‌برداری رسیده‌اند.

وی افزود: شهرک صنعتی هزار هکتاری (منطقه ویژه اقتصادی اترک) از پروژه‌های بلندمدت شرکت شهرک‌های صنعتی است که از سال ۱۳۸۸ عملیات تأمین زیرساخت‌های آن آغازشده و تاکنون ۱۵ میلیارد تومان اعتبار به آن تخصیص‌یافته است.

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی گلستان ادامه داد: هم‌اکنون ۲۵۰ هکتار و فاز یک این پروژه به مرحله بهره‌برداری رسیده و آماده واگذاری به سرمایه‌گذاران و صنعتگران است.

وی خاطرنشان کرد: هم‌اکنون گازرسانی به ۱۹ شهرک و ناحیه صنعتی انجام‌شده و با سرمایه‌گذاری ۷۰۰ میلیون تومان تزریق گاز به دو شهرک صنعتی رامیان و آزادشهر نیز در روزهای آینده انجام می‌شود.

خلیل زاده بابیان اینکه به دنبال طرح توسعه برخی از شهرک‌های صنعتی در گلستان هستیم، تصریح کرد: دولت به دنبال اجرای برنامه‌های اقتصادی برای خروج از رکود و رفع موانع تولید است که باید از آن حمایت کنیم.

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی گلستان اضافه کرد: هم‌اکنون دولت برنامه‌های خود برای صنایع کوچک و متوسط را به اجرا گذاشته و بنا دارد با تزریق ۱۶ هزار میلیارد در کل کشور صنایع کوچک و متوسط را حمایت کند.

به گفته وی سهم گلستان از این تسهیلات ۴۲۲ میلیارد تومان است که به ۲۳۸ واحد کوچک، ۲۶ واحد متوسط و ۵۳ طرح بالای ۶۰ درصد پیشرفت اختصاص خواهد یافت.

خلیلی زاده همچنین گفت: تاکنون ۱۸۴ واحد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی گلستان موردحمایت قرارگرفته و تسهیلات آن‌ها مصوب شده و به بانک‌ها معرفی‌شده‌اند.