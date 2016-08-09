به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ریودوژانیرو، پس از اتمام رقابت امروز گلنوش سبقت اللهی در مرحله دقت و سرعت رقابت های ٢٥ متر تپانچه بادی سکینهخدابنده لو در مورد عملکرد این تیرانداز اظهارداشت: گلنوش توانایی بالایی دارد. او بعد از ٧ ماه تمرین به این مرحله رسیده و این موضوع نشان دهنده توان بالای اوست.

وی در این رابطه ادامه داد: از این مدت زمان تمرین فقط ٤ ماه از این زمان صرف اموزش گلنوش شد، با این حال از او انتظار بیشتری داشتم و معتقدم که گلنوش می توانست بهتر نتیجه بگیرد.

این مربی تاکید کرد: البته باید در بررسی نهایی، شرایط مختلف را در نظر بگیریم. گلنوش در یکی از راندها که ضعیف عمل کرد، به خاطر شرایط جوی بود. می دانید که ما در ایران تجهیزات کافی را برای خفیف نداریم و به همین دلیل تمرینات مان در المان برگزار می شود. محل تمرین ما در المان سرپرشیده است اما اینجا بخشی از محوطه باز است و به همین خاطر، زمانی که باد وزید، گلنوش به واسطه اینکه تمرین کافی برای شرکت در این شرایط را نداشت، نتوانست خوب سلاحش را کنترل کند.

خدابنده در بخش دیگری از صحبت هایش به مشکلات تیراندازی اشاره کرد و گفت: باید در ارزیابی هایمان به این موضوع توجه کنیم که به خاطر نبود امکانات، تفنگ خفیف ٣-٤ سالی است که در ایران نیمه تعطیل است و در این شرایط وقتی سهمیه می گیریم، به این معناست که اتفاق خوبی افتاده است.