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۱۹ مرداد ۱۳۹۵، ۲۰:۴۳

برخی از امور، آموزش و پرورش را مناسکی کرده اند

برخی از امور، آموزش و پرورش را مناسکی کرده اند

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: برخی از امور باعث شده اند آموزش و پرورش مناسکی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بیرانوندی در سومین روز از سی و سومین اجلاس مدیران و روسای آموزش و پرورش گفت: تعریف های زیادی را از آموزش و پرورش می کنیم اما منابعی به آن تعلق نمی گیرد. برخی از امور باعث شده اند تا آموزش و پرورش مناسکی کنند.

وی با اشاره به خرید خدمت آموزشی گفت: یکی از آسیب هایی که در بحث خرید خدمات آموزشی داریم این است که مدارس غیردولتی در این طرح از معلمانی که توانمند نیستند استفاده می کنند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: باید میان آموزش و پرورش و مجلس شورای اسلامی تعاملاتی وجود داشته باشد البته این تعاملات نباید تحمیلی باشد.

کد مطلب 3736913

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