برخی از امور، آموزش و پرورش را مناسکی کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر، بیرانوندی در سومین روز از سی و سومین اجلاس مدیران و روسای آموزش و پرورش گفت: تعریف های زیادی را از آموزش و پرورش می کنیم اما منابعی به آن تعلق نمی گیرد. برخی از امور باعث شده اند تا آموزش و پرورش مناسکی کنند.

وی با اشاره به خرید خدمت آموزشی گفت: یکی از آسیب هایی که در بحث خرید خدمات آموزشی داریم این است که مدارس غیردولتی در این طرح از معلمانی که توانمند نیستند استفاده می کنند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: باید میان آموزش و پرورش و مجلس شورای اسلامی تعاملاتی وجود داشته باشد البته این تعاملات نباید تحمیلی باشد.