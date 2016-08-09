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۱۹ مرداد ۱۳۹۵، ۲۰:۴۷

گزارش خبرنگار مهر از برزیل؛

رودکی: ملایی باعث غافلگیری حریف روسی شد

رودکی: ملایی باعث غافلگیری حریف روسی شد

مدیر سازمان تیم های ملی جودو پس از حذف ملایی از بازیهای المپیک گفت: ملایی اگر چه در اولین مبارزه حذف شد اما حریفش را غافلگیر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر از ریودوژانیرو، محمدرضا رودکی با تاکید بر اینکه عملکرد ملایی  در مبارزه با حریف روسی قابل قبول بود، اظهارداشت: این عملکرد به گونه ای بود که حریفش مقابل وی غافلگیر شد، حریف روسی فکر می کرد نماینده ایران حریف دست و پا بسته خواهد بود اما اینگونه نبود.

وی با تاکید بر اینکه ملایی با اخطار داوران به حریف قدرتمند روسی که رنکینگ ششم جهانی را دارد باخت، تصریح کرد: به هر حال فدراسیون تمام تلاشش را برای آماده سازی جودو کاران کرد اما تقریبا در همین دو ماه اخر بود که ملی پوشانشرایط اردویی و تمرینی بهتری داشتند.

مدیر سازمان تیم های ملی جودو گفت: این جا میدان المپیک است و بهترین های جهان حضور دارند، ممکن است بهترین ها و قهرمانان جهان هم بخاطر یک غفلت یا اخطار تنها نتیجه را واگذار کند.جودو ایران سالهاست در المپیک حضور دارد ولی مدالی نگرفته و این نشان می دهد برای موفقیت نیاز به امکانات بیشری داریم.

رودکی در پایان تاکید کرد: ملایی از جودوکاران خوب کشورمان است، وی میتواند قطعا در میادین دیگر برای کشورمان افتخار آفرینی کند همچنین محجوب هم در حال حاضر شرایط خوبی دارد و خودش را برای مبارزه با حریف قدرتمند بلژیکی مهیا می کند.

کد مطلب 3736917
زینب حاجی حسینی

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