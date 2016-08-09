رودکی: ملایی باعث غافلگیری حریف روسی شد

به گزارش خبرنگار مهر از ریودوژانیرو، محمدرضا رودکی با تاکید بر اینکه عملکرد ملایی در مبارزه با حریف روسی قابل قبول بود، اظهارداشت: این عملکرد به گونه ای بود که حریفش مقابل وی غافلگیر شد، حریف روسی فکر می کرد نماینده ایران حریف دست و پا بسته خواهد بود اما اینگونه نبود.

وی با تاکید بر اینکه ملایی با اخطار داوران به حریف قدرتمند روسی که رنکینگ ششم جهانی را دارد باخت، تصریح کرد: به هر حال فدراسیون تمام تلاشش را برای آماده سازی جودو کاران کرد اما تقریبا در همین دو ماه اخر بود که ملی پوشانشرایط اردویی و تمرینی بهتری داشتند.

مدیر سازمان تیم های ملی جودو گفت: این جا میدان المپیک است و بهترین های جهان حضور دارند، ممکن است بهترین ها و قهرمانان جهان هم بخاطر یک غفلت یا اخطار تنها نتیجه را واگذار کند.جودو ایران سالهاست در المپیک حضور دارد ولی مدالی نگرفته و این نشان می دهد برای موفقیت نیاز به امکانات بیشری داریم.

رودکی در پایان تاکید کرد: ملایی از جودوکاران خوب کشورمان است، وی میتواند قطعا در میادین دیگر برای کشورمان افتخار آفرینی کند همچنین محجوب هم در حال حاضر شرایط خوبی دارد و خودش را برای مبارزه با حریف قدرتمند بلژیکی مهیا می کند.