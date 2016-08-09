  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۹ مرداد ۱۳۹۵، ۲۱:۰۹

گزارش خبرنگار مهر از برزیل؛

پایان گلنوش سبقت اللهی با کسب عنوان بیست و هشتم المپیک

پایان گلنوش سبقت اللهی با کسب عنوان بیست و هشتم المپیک

عضو تیم ملی ایران در بین ۴۰ شرکت کننده در مسابقات تیراندازی ۲۵ متر تپانچه در جایگاه بیست و هشتم قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ریودوژانیرو، گلنوش سبقت اللهی امروز برای صعود به فینال مسابقات تیراندازی ٢٥ متر تپانچه بادی به مصاف حریفانش رفت.

این رقابت ها در دو مرحله دقت و سرعت برگزار شد، سبقت اللهی در این دو مرحله و در میان ٤٠ شرکت کننده به ترتیب در جایگاه دوازدهم و پانزدهم ایستاد.

بدین ترتیب با در نظر گرفتن مجموع نتایج سبقت اللهی نتوانست به جمع نفر درار فینالیست صعود کند، وی در نهایت با امتیاز ٥٧٢ در رده بندی بیست و هشتم قرار گرفت.

کد مطلب 3736929
زینب حاجی حسینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها