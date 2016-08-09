پایان گلنوش سبقت اللهی با کسب عنوان بیست و هشتم المپیک

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ریودوژانیرو، گلنوش سبقت اللهی امروز برای صعود به فینال مسابقات تیراندازی ٢٥ متر تپانچه بادی به مصاف حریفانش رفت.



این رقابت ها در دو مرحله دقت و سرعت برگزار شد، سبقت اللهی در این دو مرحله و در میان ٤٠ شرکت کننده به ترتیب در جایگاه دوازدهم و پانزدهم ایستاد.



بدین ترتیب با در نظر گرفتن مجموع نتایج سبقت اللهی نتوانست به جمع نفر درار فینالیست صعود کند، وی در نهایت با امتیاز ٥٧٢ در رده بندی بیست و هشتم قرار گرفت.