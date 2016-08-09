نسیمی شاد از راهیابی به نیمه نهایی بازماند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از برزیل، آریا نسیمی شاد در رقابت‌های شنای ۲۰۰ متر قورباغه با زمان ٢:٢٠:١٨ دقیقه آخر شد و از رسیدن به مرحله نیمه نهایی باز ماند.

شناگران نیوزلند، مجارستان و بلژیک در رده های اول تا سوم گروه قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، سی و یکمین دوره بازیهای المپیک با حضور بیش از ۱۰ هزار ورزشکار از ۲۰۶ کشور از ۱۵ تا ۳۱ مردادماه به میزبانی شهر ریودوژانیرو برزیل برگزار خواهد شد. کاروان ورزش ایران در دوره قبل که به میزبانی لندن برگزار شد با کسب ۱۲ مدال (۴ طلا، ۵ نقره و ۳ برنز) به عنوان هفدهمی دست پیدا کرد.