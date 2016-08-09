به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام بعد از ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از تعدادی از واحدهای تولیدی شهرک صنعتی شهرکرد با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی در سایه بهره مندی از ظرفیت ها محقق می شود، اظهار داشت: در استان چهارمحال و بختیاتری ظرفیت های متعددی وجود دارد که باید از این ظرفیت ها در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی و توسعه استان استفاده کرد.

وی عنوان کرد: بخش صنعت یکی از مهمترین بخش های اقتصادی به شمار می رود که نقش مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی دارد.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد ادامه داد: هم اکنون در شهرک صنعتی شهرکرد واحدهای صنعتی بزرگی وجود دارد که به خوبی توانسته است در مسیراقتصاد مقاومتی حرکت کنند و اشتغال قابل توجهی را ایجاد کنند.

وی بیان کرد: هم اکنون بسیاری از واحدهای صنعتی در سطح کشور دچار مشکلات بسیاری شده اند که ضرورت دارد مسئولان در مسیر حل مشکلات این واحد های صنعتی گام های بلند تری بردارند.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد در این بازدید از کارخانه تولید لوازم خانگی، کارخانه کاشی سازی، کارخانه ساخت ظروف یکبار مصرف و... بازدید کرد.

همچنین بازدید از زمین در نظر گرفته شده برای ساخت مسجد شهرک صنعتی شهرکرد نیز از دیگر برنامه های بازدید نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری از شهرک صنعتی شهرکرد بود.