به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا هاشمی عصر سه شنبه در نشست هماهنگی هفته دولت در شاهرود به میزبانی فرمانداری ویژه این شهرستان ضمن بیان اینکه دولت یازدهم کارهای عظیمی در بخش های مختلف انجام داده که بسیاری از آنها برای مردم بازگو نشده است، افزود: مسئولان هفته دولت را فرصتی برای افزایش اعتماد مردم بدانند.

وی با اشاره به در تنگنا بودن دولت در مسائل مالی بیان داشت: اما با این وجود خوشبختانه توانسته است بسیاری از طرح های نیمه تمام را تکمیل و برخی طرح های دیگر را آغاز کند.

معاون استاندار سمنان خواستار برگزاری منظم و باشکوه نمایشگاه هفته دولت شد و عنوان کرد: باید همه دستگاه هایی که در امر خدمات رسانی به مردم تلاش می کنند، نتیجه فعالیت های خود را در این نمایشگاه ها عرضه کنند.

هاشمی با اشاره به اینکه نمایشگاه هفته دولت در شاهرود ۲۰ غرفه خواهد داشت، تصریح کرد: این غرفه ها بر اساس میزان فعالیت دستگاه های اجرایی به آنها اختصاص می یابد.

وی با تاکید بر اینکه میراث فرهنگی و گردشگری و شهرداری این شهر برای برپایی این نمایشگاه اقدام می کنند، گفت: برگزاری برنامه های فرهنگی و ورزشی مختلف مانند ورزش های بومی و محلی باید از سوی اداره فرهنگ و ارشاداسلامی و نیز تربیت بدنی پیگیری شود.

فرماندار شاهرود از وجود ۲۱۰ کارمند شهید در شهرستان شاهرود خبر داد و عنوان کرد:غرفه ای برای ارائه آثار و یادگارهای این شهدا اختصاص خواهد یافت.

هاشمی تاکید کرد: در سه سال گذشته فعالیت های خوبی در عرصه صنعت، معدن، کشاورزی و عمران روستایی شهرستان شاهرود انجام شده که باید به مردم اطلاع رسانی شوند

دراین نشست مسئولان دستگاه های مختلف دیدگاه های خود را درباره برگزاری باشکوه نمایشگاه هفته دولت بیان کردند.