به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ابراهیمی عصر سه شنبه در بازدید از پروژه مجتمع آبرسانی براکوه شهرستان گناباد اظهار کرد: در حال حاضر ۷۴ روستا با ۳۴ هزار نفر جمعیت، تحت پوشش اداره آب و فاضلاب روستایی گناباد قرار دارند.

ابراهیمی ادامه داد: آب مورد نیاز روستاهای شهرستان گناباد از ۴۰ حلقه چاه، ۱۰ دهنه چشمه و ۷ رشته قنات تامین می شود.

رئیس اداره آب و فاضلاب روستایی گناباد با بیان اینکه در جهت رفع کمبود آب شرب و با کیفیت در حال حاضر ۲۷ روستای شهرستان گناباد با تانکر آبرسانی می‌شوند که ۶۳ درصد آنها، تحت پوشش آب و فاضلاب روستایی نیستند، افزود: با توجه به کاهش ۵۰ درصدی بارندگی، در سال گذشته ۱۳۶ میلیارد ریال به سیستم آبرسانی و تاسیسات اداره آب و فاضلاب روستایی گناباد خسارت وارد شده است.

وی با اشاره به موضوع ریزگرد ها در شهرستان گناباد تصریح کرد: متاسفانه با وجود پدیده ریزگردها در گناباد، میزان مصرف آب در روستاهای شهرستان به میزان چشمگیری افزایش یافته است.

ابراهیمی، الگوی مصرف در روستاهای گناباد را ۱۵ مترمکعب بیان کرد و افزود : در سال گذشته، میزان مصرف آب هر نفر در روستاهای گناباد ۱۸۶ لیتر بوده است که در پیک مصرف، میزان آب مصرفی در روستاهای گناباد به ۵/۸ میلیون لیتر می‌رسد.

رئیس اداره آب و فاضلاب روستایی گناباد اظهار کرد : از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی مبلغ ۵/۸ میلیارد تومان جهت ساخت مجتمع آبرسانی کلاته کلوخ-زیبد که یکی از بزرگترین مجتمع های آبرسانی استان خراسان رضوی است، هزینه شده است.

وی ادامه داد: تعداد روستاهایی که با این پروژه تحت پوشش قرار می گیرند، ۲۸ روستا است که تعداد سه هزار و ۶۱۷ نفر در قالب هزارو۴۰۲ نفر از آبرسانی این پروژه بهرمند خواهند شد.