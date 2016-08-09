کشته شدن سه نظامی سعودی به دست تک تیراندازان یمنی در «جیزان»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سبا، نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن روز سه شنبه در واکنش به تداوم تجاوزات سعودی ها به یمن، سه نظامی سعودی را در مواضع پراکنده در «جیزان» واقع در مرزهای جنوبی عربستان به هلاکت رساندند.

یک منبع نظامی در جیزان اعلام کرد که یگان های تک تیرانداز نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن دو نظامی سعودی را در «بیت الرمادی» و «المبخره» واقع در «الخوبه» جیزان هدف قرار دادند.

نظامی سوم سعودی نیز در «قائم زبید» الخوبه به دست تک تیراندازان نیروهای یمنی کشته شد. منبع مذکور تصریح کرد که عملیات ارتش و کمیته های مردمی تا زمان توقف تجاوز به مردم یمن ادامه دارد.

گفتنی است که رژیم سعودی با همراهی برخی کشورهای عربی بیش از یکسال است مردم بی گناه یمن را مورد تجاوز قرار داده و خسارات فراوانی نیز به زیرساخت های این کشور وارد کرده است.