صنعت چاپ ايران در سال 1400 يك صنعت موثر در منطقه خواهد بود

به گزارش مهر، در اين بيانيه آمده است : ازديرباز در مشرق زمين مهد تولد اين صنعت و نيز براي ما ايراني ها حرفه چاپ بواسطه ماهيت آن امري مقدس محسوب مي شده است ؛ چرا كه چاپ با نشر افكار و انديشه هاي متعالي ، انسان هاي بسياري را از ضلالت و گمراهي رهايي مي بخشد .

اين صنعت ، بحق سهم بزرگي در گسترش و ارتقاي آگاهي هاي عمومي در گذشته و حال داشته و در كنار رسانه هاي ديگري چون اينترنت و راديو و تلويزيون هنوز ماهيت و نقش تاثير گذار خود را حفظ نموده است .

امروز چاپ يكي از گسترده ترين صنايع از نظر كاربردي و بزرگترين صنعت سازنده صنعت در جهان است و خداي را شاكريم كه امكانات و توانمندي هاي آن در كشور اسلامي مان در حال شناخت و طبقه بندي مي باشد . صنعت چاپ در ايران به همه بخش هاي فرهنگي ، اقتصادي و صنعتي و صنايع سازنده خدمات مي دهد و مخاطبان آن را همه اقشار جامعه و در همه رده هاي سني تشكيل مي دهند .صنعت چاپ سازنده و زيربناي اصلي صنايعي چون نشر ، بسته بندي ، گرافيك ، تبليغات وحتي ارتباطات است و بدون آن ، فعاليت در اين عرصه ها به سرانجام نخواهد رسيد .

جداي از اهميت برجسته چاپ در حوزه هاي فرهنگي ، اين صنعت مي تواند با توجه به پتانسيل هاي عظيم كشور در حوزه كشاورزي زيربناي صنايع تبديلي و بسته بندي شده را در تلاش براي رشد صادرات محصولات غيرنفتي ياري نمايد .

ايران به عنوان يك كشور توسعه يافته در زمينه صنعت چاپ و بويژه در منطقه خاورميانه داراي سابقه و تجربه در خور توجهي است و وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي بر آن است كه با همت و عزم گروه دست اندركاران و تدوين سياست هاي حمايتي دولتي از بخش خصوصي در راستاي تحقق اهداف سند چشم انداز برنامه چهارم توسعه كشور تا سال 1400 صنعت چاپ ايران را به يك صنعت موثر در منطقه تبديل سازد .تحقق چنين امري يقينا مستلزم بسترسازي و تحقق برخي اقدامات است كه از يك سال پيش در برنامه هاي اين وزارتخانه قرار گرفته است .

لزوم گسترش ديدگاه جهاني مديران درحوزه سخت افزاري و نرم افزاري صنعت چاپ با در نظر گرفتن ويژگي هاي خاص راهبردي كشور آمادگي ورود به بازارهاي جهاني ،تمركز امكانات سخت افزاري و تجربيات ارزنده پيشكسوتان در قالب دهكده هاي چاپ با هدف هم افزايي و رفع كمبودهاي فني ، حمايت از واحدهاي سرمايه گذار در بخش هاي مورد نياز چاپ كشور، تحقق جنبش نرم افزاري در صنعت چاپ ايران با توجه ويژه به مقوله آموزش در سطوح عمومي و عالي و نيز گسترش پژوهش هاي كاربردي و تلاش براي كشف بازارهاي جديد منطقه اي و جهاني برخي از مهم ترين چشم اندازهايي است كه اين وزارتخانه براي صنعت چاپ كشور در افق ديد خود قرار داده است .

متناسب با تحولات جهاني صنعتي و اقتصادي ، مديران واحدهاي صنعت چاپ احساس مي كنند براي تضمين حيات اقتصادي در قوانين و حرفه خويش نيازمند بازبيني روش ها و برنامه ريزي ها هستند . بازنگري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در قوانين و مقررات صنعت چاپ طي يك سال گذشته با در نظر گرفتن نظرات كارشناسي صاحب نظران و اتحاديه هاي دست اندركار نيز پاسخي به اين نيازمهم است .

با اين حال ضروري است نهادهاي صنفي فعال تر و حرفه اي تر شده و طيف وسيعي از دست اندركاران را در برگرفته و متناسب با تحولات جاري كشور ونيز تحولات جهاني براي آينده خويش بصورت علمي برنامه ريزي كنند . بدون ترديد صنعت چاپ ايران به شرط يك جهش نرم افزاري مي تواند با تكيه بر توانمندي هاي فني خويش به اولين كشور منطقه از نظر صادرات محصولات چاپي و خدمات فني تبديل شده و افق روشني را در آينده اين صنعت پديدار سازد .

اميد است اين روز فرخنده مقدمه اتحاد و همت بيشتر دست اندركاران براي رفع موانع و فتح موفقيت هاي جديد در صنعت چاپ ايران باشد .