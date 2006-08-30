هافبك استقلال در اختيار كميته انضباطي قرار گرفت/ بائو حق شركت در تمرينات را ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، بائو كه در اردوي آبي پوشان در تركيه با چند تن از همبازيان خود درگير شده بود از سوي كادرفني اجازه همراهي و حضور در تمرينات استقلال را ندارد.

كادر فني تيم فوتبال استقلال كه از اين موضوع ناراحت است عذر بائو را خواسته و او را در اختيار كميته انضباطي باشگاه قرار داده است تا تصميم نهايي در مورد همكاري اش با باشگاه استقلال اتخاذ شود.

جواد تراب سخنگوي باشگاه استقلال دراين باره به خبرنگار مهر گفت: اينكه درگيري بين بازيكنان به وجود آمده است امري طبيعي است كه بروز آن در هرجمعي عادي است. البته قصد برخورد جدي با مثيم بائو نداريم. ولي به طور حتم تذكر جدي به وي داده مي شود تا از تكرار اين اتفاق جلوگيري شود.