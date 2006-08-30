5 هزار فرصت شغلي توسط تعاوني هاي شهرستان كرج ايجاد شد

نادرعلي مددسلطاني در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر در كرج اظهار داشت : در طول اين مدت 140 تعاوني موفق به دريافت موافقتنامه تشكيل تعاوني شدند كه تاكنون 46 تعاوني در اداره ثبت شركتها به ثبت رسيده است.

وي افزود : بيشترين آمار تعاوني هاي به ثبت رسيده مربوط به تعاوني هاي توليدي است كه 28 عنوان را به خود اختصاص داده است.

علي مدد سلطاني خاطر نشان كرد : در ميان 46 تعاوني به ثبت رسيده ، 10 تعاوني خدمات و دو تعاوني توزيعي نيز به صورت گسترده اي فعاليت هاي خود را آغاز كرده اند.

وي تصريح كرد : از تعداد كل تعاوني هاي به ثبت رسيده چهار تعاوني به فارغ التحصيلان دانشگاهي و چهار تعاوني به بانوان اختصاص دارد كه بيشترين آمار فرصت هاي شغلي براي اين دو قشر ايجاد شده است .

گفتني است : تاكنون 12 دوره آموزشي براي 164 نفر از اعضاي موسس تعاوني ها به منظور ارتقاء سطح كيفي و كمي تعاوني ها و بهره وري مطلوب آنها ، تشكيل شده است .