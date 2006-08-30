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۸ شهریور ۱۳۸۵، ۱۳:۴۹

معاون امور مناطق شهرداري تهران:

تشكيل بانك اطلاعاتي به شناسايي نقاط ضعف و قوت محله ها كمك مي كند

تشكيل بانك اطلاعاتي محلات توسط شوراياري ها موجب شناسايي نقاط ضعف و قوت در محله ها مي شود.

به گزارش خبرگزاري مهر ، معاون امور مناطق شهرداري تهران امروز در بازديد از منطقه 11 شهرداري تهران و در جمع معاونان شهرداري ، گفت: به دليل شناختي كه معتمدان از محلات دارند با تشكيل بانك اطلاعاتي مي توانند نقاط ضعف و قوت را شناسايي كنند و با توانمندي هايي كه در آنان وجود دارد در صدد رفع مشكلات و رسيدگي به خواسته هاي شهروندان برآيند.

مهندس فرهاد يعقوبي افزود: شهرداري بايد با شوراياري ها تعامل داشته باشد و خواسته هايي را كه آنان اعلام مي كنند قابل اجرا و اين تعامل را نهادينه كنند.

معاون شهردار تهران با اشاره به وضعيت موجود در سطح منطقه 11 ، اعلام كرد: اين منطقه از لحاظ عملكرد فني و عمراني و خدمات شهري در رتبه دوم قرار دارد كه اين برتري به دليل مديريت منطقي و صحيح در آن است.

وي با تاكيد بر بافت سازي بافت هاي فرسوده و مشاوره در زمينه طرح تفصيلي ، گفت: با شناسايي سرمايه گذار مشخص در اين زمينه ، بايد به بافت هاي فرسوده بزودي و با مشاركت مردم و سازمان نوسازي رسيدگي شود.

يعقوبي در مورد نهرسازي در مناطق محروم ، تصريح كرد: مشكلات نهرسازي به ويژه در نقاط محروم منطقه 11 ، با هماهنگي شوراياري ها هرچه زودتر پيگيري شود كه براي اين كار تا سقف 500 ميليون تومان اعتبار جديد لازم است كه به دنبال آن شاهد انجام فعاليت هاي بيشتري در سطح منطقه باشيم.

کد مطلب 373712

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