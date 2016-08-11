خبرگزاری فارس نوشت: راننده سالمند در حالی دختر نوجوان را زیر گرفت که در خودرویش به دنبال سمعک بود.

راننده خاطی که الکساندر نام دارد، در حالی پشت فرمان می‌نشیند که در آستانه ۸۴ سالگی قرار دارد.

قربانی این تصادف، الیش نام دارد و ۱۷ سال بیشتر نداشت.

به گزارش پلیس اسکاتلند، الیش در حال عبور از خیابان بوده که توسط الکساندر زیر گرفته می‌شود.

اورژانس سریعا به محل حادثه اعزام می‌شود، اما به علت شدت ضربه‌ای که به سر الیش وارد شده بود، در کمال ناباوری جانش را از دست داد.

سرعت زیاد الکساندر عامل جان باختن الیش اعلام شد.

در تحقیقات بعدی مشخص شد، الکساندر به علت کهولت سن و ناشنوایی در اثر پیری اجازه رانندگی نداشته و از قانون سرپیچی کرده است.

راننده خاطی در حال حاضر در بازداشت پلیس به سر می‌برد تا پرونده‌اش برای رسیدگی هرچه زودتر به دادگاه ارسال شود.