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۸ شهریور ۱۳۸۵، ۱۵:۲۰

/ ضرورت مديريت بر تجليل - 3 / داريوش پيرنياكان :

تجليل شوندگان در خانه ديگران تجليل مي شوند

تجليل شوندگان در خانه ديگران تجليل مي شوند

معلوم نيست چرا با وجود اينكه همه بچه هاي مركز آموزش و پژوهش موسيقي (حفظ و اشاعه سابق) زنده اند كسي آنها را به ياد نمي آورد و در خانه آنها از كسان ديگري تجليل مي كنند .

داريوش پيرنياكان - نوازنده تار و سخنگوي خانه موسيقي - در گفتگو با خبرنگار موسيقي مهر ضمن بيان اين مطلب به شدت از عملكرد مركزموسيقي و واحد آموزش و پژوهش موسيقي صدا و سيما (حفظ و اشاعه سابق) انتقاد كرد و افزود : اكثر افرادي كه معمولا در اين مراسم حضورمي يابند هيچ ربطي به اين مركز ندارند .

وي درباره تجليل هاي مركز موسيقي و سرود صدا و سيما گفت : متاسفانه با وجود تمام احترامي كه براي تجليل شوندگان قائلم بايد بگويم كه ازبرخي افراد براي حضور در اين مراسم دعوت مي شود كه صرفا بر اساس رابطه است . نسل ما را كه مدت ها در مركز حفظ و اشاعه زندگي كرده و براي موسيقي جدي اين مملكت زحمت كشيده ايم فراموش مي كنند ، در حاليكه اين مراسم در مركز حفظ و اشاعه برگزار مي شود .

اين نوازنده تار با انتقاد از مركز آموزش و پژوهش موسيقي در برگزاري مراسم تجليل خاطر نشان كرد : متاسفانه موسيقي به يك ابزار تبليغاتي و محملي براي ارتقا درجه مديريت مديران تبديل شده است . بخشي ازموسيقي ما مديون مركز حفظ و اشاعه و شاگردان آن است در حاليكه از كساني در اين مركز تجليل مي شود كه در گذشته آن حضور نداشته اند .

وي برنامه ريزي خوب و رعايت انصاف را يكي از اصلي ترين موازين برپايي مراسم تجليل از بزرگان موسيقي دانست و ابراز اميدواري كرد كه مديران با پيش بيني و برنامه ريزي هاي بلند مدت و منصفانه از پهلوان هاي زنده موسيقي تجليل كنند .

پيرنياكان در پايان رسالت خبرگزاري ها و روزنامه ها در انعكاس صحيح مطالب رامهم ارزيابي كرد و گفت : بايد ازخبرنگارهاي دقيق و پرسشگر تشكر كرد كه به سادگي از كنار هر موضوعي نمي گذرند و نسبت به انتشار هر خبري دقت مي كنند .     

کد مطلب 373713

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