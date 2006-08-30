تجليل شوندگان در خانه ديگران تجليل مي شوند

داريوش پيرنياكان - نوازنده تار و سخنگوي خانه موسيقي - در گفتگو با خبرنگار موسيقي مهر ضمن بيان اين مطلب به شدت از عملكرد مركزموسيقي و واحد آموزش و پژوهش موسيقي صدا و سيما (حفظ و اشاعه سابق) انتقاد كرد و افزود : اكثر افرادي كه معمولا در اين مراسم حضورمي يابند هيچ ربطي به اين مركز ندارند .

وي درباره تجليل هاي مركز موسيقي و سرود صدا و سيما گفت : متاسفانه با وجود تمام احترامي كه براي تجليل شوندگان قائلم بايد بگويم كه ازبرخي افراد براي حضور در اين مراسم دعوت مي شود كه صرفا بر اساس رابطه است . نسل ما را كه مدت ها در مركز حفظ و اشاعه زندگي كرده و براي موسيقي جدي اين مملكت زحمت كشيده ايم فراموش مي كنند ، در حاليكه اين مراسم در مركز حفظ و اشاعه برگزار مي شود .

اين نوازنده تار با انتقاد از مركز آموزش و پژوهش موسيقي در برگزاري مراسم تجليل خاطر نشان كرد : متاسفانه موسيقي به يك ابزار تبليغاتي و محملي براي ارتقا درجه مديريت مديران تبديل شده است . بخشي ازموسيقي ما مديون مركز حفظ و اشاعه و شاگردان آن است در حاليكه از كساني در اين مركز تجليل مي شود كه در گذشته آن حضور نداشته اند .

وي برنامه ريزي خوب و رعايت انصاف را يكي از اصلي ترين موازين برپايي مراسم تجليل از بزرگان موسيقي دانست و ابراز اميدواري كرد كه مديران با پيش بيني و برنامه ريزي هاي بلند مدت و منصفانه از پهلوان هاي زنده موسيقي تجليل كنند .

پيرنياكان در پايان رسالت خبرگزاري ها و روزنامه ها در انعكاس صحيح مطالب رامهم ارزيابي كرد و گفت : بايد ازخبرنگارهاي دقيق و پرسشگر تشكر كرد كه به سادگي از كنار هر موضوعي نمي گذرند و نسبت به انتشار هر خبري دقت مي كنند .