خبرگزاری مهر، گروه استانها - اسما محمودی: استان کرمان به عنوان بزرگترین استان کشور طی سال های گذشته از دولت یازدهم گامهای موثری در راستای توسعه و پیشرفت براساس داشته های بومی استان برداشته است در این مسیر تعامل و وحدت بین گروههای سیاسی مختلف و مردم شمال و جنوب استان کرمان در دستور کار جدی قرار گرفته است.
در حالیکه در بسیاری از استانها مشکل تامین هزینه برای اجرای طرح های عمرانی مشکلاتی ایجاد کرده است اما در کرمان حضور بخش خصوصی توانسته است چرخ توسعه در کرمان را بچرخاند و در نهایت استفاده از پتانسیلهای بومی هم محرکی برای توسعه استان شده است.
اما یکی از محورهای توسعه در استان بحث امنیت است که در این خصوص نیز تعامل و همراهی کلید اصلی ارتقا امنیت بوده است که در این خصوص با مدیرکل انتظامی و امنیتی استانداری کرمان به گفتگو نشستیم.
خلیل همایی در گفتگو با خبرنگار مهر مبنای کار دولت تدبیر و امید را تعامل دانست و اظهار کرد: اساس اقداماتی که در حوزه امنیت در استان کرمان در حال انجام است نیز بر مبنای تعامل بوده و شاهد فعالیتهای مطلوب و اثرات چشمگیری در سراسر استان کرمان هستیم.
وی با اشاره به اینکه تمامی افرادی که در حوزه نظم و امنیت مسئولیت دارند؛ از دانش، تجربه و توانایی انجام امور به بهترین شکل ممکن برخوردارند، افزود: اقدامات و تدابیر ارکان امنیتی و انتظامی باعث شده است که شاهد کاهش سرقت، کاهش تلفات انسانی درحوادث رانندگی، افزایش کشفیات موادمخدر و کالاهای قاچاق، افزایش دستگیری اتباع غیر مجاز و دستاوردهای دیگر باشیم و کلیه مراسم سیاسی، فرهنگی، ورزشی، مراسم مذهبی و اجتماعات در کمال نظم و آرامش برگزار شود و باید به این نکته توجه داشت که بدون تعامل، امنیت که لازمه توسعه و سرمایه گذاری است ایجاد نمیشود.
قانون؛ معیار برخوردهای امنیتی ست
همایی با اشاره به برگزاری صدها مراسم ظرف دو سال گذشته در کرمان گفت: نیازهای اقشار مختلف جامعه باید در چارچوب قانون برآورده شود و برای تمام اقشار و گروههای اجتماعی زمینه رشد و بالندگی فراهم شود و جوانها که سرمایه بزرگ کشور هستند؛ با انجام فعالیتهای سالم؛ در قبال انحرافات و ناهنجاریها مصونیت پیدا کنند.
مدیرکل انتظامی و امنیتی استانداری کرمان با اشاره به اینکه امنیت پیش نیاز هر نوع فعالیتی است، افزود: امنیت بستر سرمایه گذاری است و در فرآیند تأمین امنیت؛ شمال و جنوب و شرق و غرب تفاوتی ندارد. البته برای اینکه گامهای بلندی به منظور توسعه جنوب استان کرمان برداشته شود؛ باید موانع موجود را برطرف کنیم و تمرکز فعالیتهای اخیر امنیتی نیز بر مناطق جنوبی بوده است.
همایی با بیان اینکه کارهای خوبی در جنوب استان کرمان صورت گرفته است، افزود: دستگیری اشرار و جانیان سابقه دار و حذف باند «مختار جهش» در جنوب استان کرمان برای رفع مشکلات و محرومیت منطقه صورت گرفته و از تکرار ناامنی و چرخه فقر جلوگیری میکند. زیرا هر چقدر امنیت ارتقا پیدا کند؛ زمینه سرمایه گذاری و توسعه فعالیتهای اقتصادی بیشتر فراهم شده و سرمایه گذاران رغبت بیشتری برای فعالیت در این مناطق پیدا میکنند.
نقطه پایان بر فعالیت گروههای اشرار مسلح در کرمان
وی با اشاره به اینکه با اقدامات صورت گرفته طی ماههای اخیر؛ دیگر اشرار مستقر در استان نداریم، گفت: در دهههای قبل؛ بیش از ۲۰۰ گروه اشرار و قاچاقچیان مسلح و عوامل نا امنی در استان کرمان وجود داشته که خوشبختانه در حال حاضر گروههای مسلح مستقر در استان کرمان نداریم و این سطح از امنیت مرهون تلاشهای نیروهای انتظامی، امنیتی و قضایی و مدیون شهدا و جانبازان حوزه نظم و امنیت هستیم.
مدیرکل انتظامی و امنیتی استانداری کرمان از کشف دو هزار و ۸۰۰ کیلوگرم مواد مخدر و توقیف ۱۸ خودرو و دستگیری سران این باند طی روزهای گذشته توسط نیرویهای اداره کل اطلاعات در شرق شهرستان کرمان خبر داد و گفت: همچنین دو هفته گذشته چهار هزار کیلوگرم مواد مخدر توسط نیروی انتظامی در این منطقه کشف شد و این موضوع نشان میدهد که تمام منطقه کاملاً رصد میشود و تحرکات قاچاقچیان و عوامل مخل نظم و امنیت زیر نظر قرار دارد.
وی با بیان اینکه در هیچ دوره ای به اندازه سه سال اخیر شاهد دستگیری قاتلان فراری در استان کرمان نبودهایم، از تلاش پلیس آگاهی و فرماندهی انتظامی قدردانی کرد و افزود: دستگیری این افراد در دستور کار شورای تأمین و دادستانی قرار گرفته و با جدیت در حال انجام است.
تشریح طرح ساماندهی اتباع بیگانه در استان کرمان
همایی در ادامه به تشریح طرح ساماندهی اتباع بیگانه در استان کرمان پرداخت و ادامه داد: از این طرح در سطح کشوری نیز استقبال شده است.
وی گفت: پیشازاین حضور اتباع خارجی در ۱۶ شهرستان استان کرمان ممنوع بود و لذا اغلب مهاجران در هفت شهرستان حضور داشتند و مشکلات بسیار زیادی در زمینههای مختلف و برای مردم به وجود آمده بود.
مدیرکل انتظامی و امنیتی استانداری کرمان ادامه داد: مشکلاتی مانند حمل غیرمجاز اتباع بیگانه توسط قاچاق برها، تصادفات، هزینههای سنگین درمانی ناشی از صدمات وارده، تلفات انسانی و مشکلات بهداشتی که گاهی بهصورت اپیدمی؛ توانایی ایجاد بیماریهای واگیردار را داشت؛ سبب شد تا طرح ساماندهی در شورای تأمین استان مطرحشده و پس از بررسیهای کارشناسی به تصویب شورای امنیت کشور برسد.
وی افزود: علاوه بر ملاحظات سیاسی و انسان دوستانه در مورد مهاجران افغان؛ تقاضا برای نیروی کار در بخشهایی از اقتصاد استان وجود دارد و اگر این نیروی کار را قانونی وارد کرده و جذب بازار کارکنیم؛ بسیاری از مشکلات موجود کمتر خواهد شد.
دستگیری ۱۰۳ هزار تبعه غیرمجاز طی سال گذشته
همایی گفت: این ایده در شرایطی مطرح شد که مهاجران از یکسو با محدودیت ورود قانونی مواجه بودند و لذا گروههای قاچاقبر شکل گرفتند تا آنها را از راههای صعبالعبور؛ با دریافت هزینههای گزاف همراه با مخاطرات فراوان وارد کشور کنند و هر روز شاهد ورود غیرقانونی صدها مهاجر بودیم که دستگیری بیش از ۱۰۳ هزار نفر در سال گذشته؛ مؤید حجم ورود مهاجران غیرمجاز و تلاش شبانهروزی عوامل انتظامی است.
وی با اشاره به اینکه اگر بخواهیم از کار غیرقانونی جلوگیری کنیم باید روند قانونی را تسهیل کرده و این نیروی کار را ساماندهی کنیم، افزود: دو ماه قبل در شورای امنیت این طرح به تصویب رسید و امیدواریم تمام اجزای طرح اجرایی شده و بهعنوان یک سیستم کار کند نه اینکه یک بخش آن محقق شده و بخشهای دیگر راکد بماند.
همایی ادامه داد: ازجمله موارد این طرح نگهداری اتباع مجاز در اردوگاههای ویژه به مدت شش ماه است؛ در شرایطی که هماکنون بسیاری از افراد طردشده، بلافاصله از مرز دیگری وارد میشوند اما با اجرای دستورالعمل ساماندهی اتباع؛ متخلفین و مترددین مرزی شش ماه بهصورت اجباری در اردوگاهها نگهداری میشوند. از سوی دیگر نیز همه گونه حمایتی از مهاجران قانونی صورت میپذیرد.
ریشهیابی و رسیدگی به اعتراضات صنفی
همایی گفت: وجود اعتراضات صنفی بیانگر این حقیقت است که در جامعهای مردمسالار زندگی میکنیم و این انتقادات؛ یک جزء لاینفک در جامعه ما بوده و نشاندهنده بلوغ آن اجتماع است.
وی اعتراضات صنفی را نقطه مثبت جامعه مردمسالار دینی دانست و افزود: باید با همکاری رسانهها و دستگاههای امنیتی، انتظامی و قضایی؛ شرایط بهگونهای فراهم شود که برای بیان یک اعتراض صنفی؛ افراد مرتکب جرم و خلاف قانونی نشوند و حقوق دیگران را پایمال نکنند. انتقاد و اعتراض یک حق طبیعی و قانونی ست؛ اما بر این نکته تأکیدداریم که اگر اعتراضی صورت میگیرد باید در چارچوب قانون و بدون تعرض به جان و مال و آبروی دیگران و بدون آسیب رساندن به اموال دولتی و عمومی باشد.
مدیرکل انتظامی و امنیتی استانداری کرمان با اشاره به اینکه طی دو سال گذشته هیچگونه برخورد قهری با اعتراضات صنفی در استان کرمان صورت نگرفته است، گفت: این اقدام؛ یک رویکرد مبتنی بر مدارا و تدبیر است و نهادینه شدن این رویکرد مهم است.
وی ادامه داد: باید ریشه اعتراضات بررسی شود و بهجای توسل به اهرمهای قهریه، مسئولین مربوطه در دستگاههای اجرایی بهمنظور پاسخگویی و شنیدن دغدغه افراد و رفع مشکلات آنها حاضر شوند.
همایی با اشاره به اینکه با این رویکرد؛ بسیاری از اتفاقاتی که در این حوزه در سایر استانها رخ میدهد در استان کرمان مشاهده نمیشود، گفت: عدم برخورد توأم با خویشتنداری و تدبیر میتواند یک معضل اجتماعی و صنفی را به یک تهدید امنیتی تبدیل کند و بهعکس؛ شیوه برخورد مناسب میتواند آن معضل را تعدیل و در مسیر قانونی حل کند و خوشبختانه با مردم نجیب و قانونگرایی مواجه هستیم که اجازه رفتارهای هنجارشکنانه را به سوءاستفاده کنندگان نمیدهند.
مدیرکل انتظامی و امنیتی استانداری کرمان ادامه داد: برخی مواقع برخورد نادرست و بیتدبیری برخی مسئولان محلی باعث میشود که مسئولان در سطوح بالا مجبور به مداخله شوند که خوشبختانه در سراسر استان کرمان نظم و امنیت برقرار بوده و مشکل خاصی نداشتهایم.
خدماترسانی در سراسر استان بدون توجه به ملاحظات جغرافیایی
همایی با ابراز نگرانی در خصوص بحثهای تفرقهافکنانه در برخی شهرستانها از منظر امنیتی گفت: نباید با بحثهای جناحی و اغراض سیاسی؛ بین شمال و جنوب تفرقه ایجاد کرد.
وی افزود: تفرقه جغرافیایی؛ مقدمه تفرقه قومی و مذهبی است و توسعه به تعویق میافتد و توان مسئولان صرف تنشهای بیحاصل سیاسی میشود.
همایی ادامه داد: تمامی کارهای صورت گرفته در استان کرمان بدون توجه به گرایشهای جناحی و ملاحظات جغرافیایی و قومی استان و بر مبنای نیاز صورت گرفته است و کسانی که در مسیر تفرقه و اختلاف انگیزی حرکت میکنند بدانند که در مسیر اقدام علیه امنیت و توسعه گام برمیدارند.
مدیرکل انتظامی و امنیتی استانداری کرمان گفت: دنیا به سمت تجمیع میرود و خیلی از کشورها در کنار هم؛ با یکپارچهسازی و تعامل؛ تبدیل به کشورهای عضو اتحادیهها میشوند و حتی شرکتهای کوچک اقتصادی یکپارچهشده و همه به سمت تشکیل هلدینگ و پیمانهای منطقهای پیش میروند؛ اما متأسفانه نسخهای که نظام سلطه برای شرق تجویز کرده؛ اختلاف و تجزیه است که نمونههایی از آن در عراق و سوریه و محیط پیرامونی ما جریان دارد.
وی تصریح کرد: در کشورهای پیشرفته؛ حتی اراضی کشاورزی به دلیل ارث هم تفکیک نمیشوند و باید یکپارچگی زمینهای زراعی حفظ شود و اما برخی از ما ناآگاهانه به سمت تفرقه پیش میرویم و ثمره تنازع و تفرقه هم بنا به فرموده قرآن کریم مشخص است.
همایی با تأکید بر لزوم تقویت همبستگی اظهار کرد: اکنون فرق مختلف مذهبی در استان کرمان در کمال آرامش و وحدت کنار یکدیگر زندگی میکنند و در نماز عید فطر امسال شاهد مراسم مذهبی و نماز آنها بودیم و روا نیست که عدهای در مسیر تفرقه و ایجاد تنش حرکت کنند.
صحبتهای تفرقهافکنانه و سیاه نمایی امنیت جامعه را تهدید میکند
مدیرکل انتظامی و امنیتی استانداری کرمان گفت: هر کس از هر تریبون و جایگاهی در جهت وفاق و همبستگی و وحدت حرکت کند؛ در مسیر انقلاب و تحکیم جمهوری اسلامی و تقویت نظام و ارتقای امنیت تلاش کرده است.
وی ایده مثلث توسعه را یکی از اقدامات وحدتآفرین برای ترویج فرهنگ کارآفرینی؛ ایجاد همگرایی و رفع فقر و محرومیت دانست که در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی میتواند موجب تعامل مسئولین و رفع مشکل سرمایهگذاران شود. آمارها هم نشان میدهد که هر چه اقتصاد مناطق تقویت شود؛ ناامنی کاهش پیدا میکند.
همایی به کلید خوردن توسعه از ۲۲ ماه گذشته در قلعه گنج واقع در جنوبیترین نقطه جغرافیایی استان کرمان اشاره کرد و گفت: آمار برخی جرائم در قلعه گنج پس از اجرای طرح اقتصاد مقاومتی بین ۷۰ تا ۱۰۰ درصد کاهش داشته و یکی از عوامل موفقیت این طرح؛ وفاق بین ارکان مثلث توسعه بوده است و فرماندار و نماینده مجلس و امامجمعه در کنار هم برای رفع مشکلات اقتصادی مردم و جذب کارآفرینان تلاش کردهاند.
همایی ادامه داد: خوشبختانه در دو هفته گذشته با صحبتهای انجامشده توسط استاندار با فرماندهی قرارگاه خاتمالانبیا؛ زمینه حضور و مشارکت آنها در رودبار جنوب فراهمشده تا کشاورزی را توسعه داده و با توانمندسازی مردم؛ شاخصهای اقتصادی منطقه را ارتقا دهند که همه این موارد در پرتو امنیت و وحدت کلمه به وجود میآید.
ارتقاء امنیت در سراسر استان کرمان
مدیرکل انتظامی و امنیتی استانداری کرمان؛ توسعه صورت گرفته در قلعه گنج را در دو بخش فرهنگی و اقتصادی عنوان کرد و گفت: توسعه فرهنگی یعنی بهجای اینکه پول و اعانه به کسی داده شود؛ توانمندی او را به فعلیت رسانده تا بتواند خودکفا شود و چندین برابر اعانههای دولتی درآمد داشته باشد.
همایی از عزم جدی شورای تأمین استان برای رفع موانع در مسیر توسعه در حوزه امنیتی خبر داد و تأکید کرد: دستگیری قاتلان فراری، انهدام گروههای اشرار و اجرای عملیات پاکسازی بهمنظور هموار شدن مسیر توسعه صورت گرفته و با قاطعیت ادامه خواهد یافت، همگان باید برای افزایش وحدت و همافزایی تلاش کنیم.
مدیرکل انتظامی و امنیتی استانداری کرمان تصریح کرد: طی سالهای اخیر امنیت در جنوب استان کرمان نسبت به گذشته بهطور آشکاری بالاتر رفته و تقریباً هفتهای نیست که مسئولان استانی و کشوری بهصورت مرتب در شهرستانهای مختلف حضور پیدا نکنند و این سطح از نظم و امنیت بههیچوجه قابلمقایسه با گذشته نیست.
وی در ادامه با تقدیر از تلاشهای مجمع نمایندگان استان و امامان جمعه برای ایجاد فضای کنونی استان گفت: نقش آیتالله جعفری بهعنوان نماینده ولیفقیه و نماد وحدت استان ستودنی بوده و کرمان با حضور یک استاندار جهادی و از یادگاران دوران دفاع مقدس که بهعنوان یک استاندار ایده پرداز در سطح کشور شناخته میشود؛ در مسیر جهش بزرگ اقتصادی قرارگرفته است.
همایی ادامه داد: در این راستا امنیت کنونی استان؛ از یکسو بستر توسعه محسوب شده و از سوی دیگر؛ تضمینکننده توسعه است و ارکان امنیتی؛ انتظامی و دستگاه قضایی با تمام توان و باتدبیر و حساسیت؛ مراقب اوضاع بوده و به وظایف قانونی خود عمل میکنند و در این راه نیازمند همراهی مردم نجیب و فهیم استان هستند و رسانههای دیداری و شنیداری و رسانههای مجازی نقش ارزشمندی در این فرایند دارند و میتوانند بهعنوان حلقههایی از زنجیره نظم و امنیت؛ فعالیت کنند.
مدیرکل انتظامی و امنیتی استانداری کرمان تأکید کرد: انتظار جدی ما این است که همه خود را در جهت حفظ امنیت روانی و عینی جامعه سهیم بدانند و زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی استان را فراهم سازند.
نظر شما